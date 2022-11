Σε κίνηση με νόημα προέβησαν οι παίκτες της Εστέγκαλ, νικήτριας του Super Cup στο Ιράν αφού δεν πανηγύρισαν την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά την αφιέρωσαν στις γυναίκες του Ιράν.

Οι διαμαρτυρίες για τη θέση της γυναίκας στο Ιράν συνεχίζονται στη χώρα. Πολλές αθλητικές προσωπικότητες του Ιράν έχουν δηλώσει τη στήριξη τους προς τις γυναίκες που μάχονται για τα δικαιώματα τους. Οι ποδοσφαιριστές της νικήτριας του ιρανικού Super Cup, Εστέγκαλ, κατά την απονομή του τροπαίου, αποφάσισαν να μην πανηγυρίσουν την κατάκτηση του. Αργότερα, σε συνεντευξή του ο αρχηγός της ομάδας δήλώσε πως ο ίδιος και οι συμπαίκτες του αφιερώνουν το Κύπελλο στις γυναίκες του Ιράν, εκφράζοντας έτσι τη στήριξη τους προς αυτές.

In a show of solidarity with #Iran protests, players of #Esteghlal football team who won this year’s Super Cup refused to cheer. In an interview later, their captain dedicated the cup to Iranian women. #MahsaAmini pic.twitter.com/KlGGvGVpIR