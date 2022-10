Ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος ποδοσφαιριστής Τζος Καβάλο επικρίνει τους Ίκερ Κασίγιας και Κάρλες Πουγιόλ μετά την «πλάκα» που έκαναν στο twitter ισχυριζόμενοι ότι είναι gay.

Σε ένα βίντεο διάρκειας περίπου τριών λεπτών με τίτλο «η αλήθεια του Τζος», ο Τζος Κάβαλο μίλησε ανοιχτά για την σεξουαλικότητά του κι έγινε ο πρώτος παίκτης τοπ επιπέδου στον κόσμο που κάνει «coming out».

Μετά το tweet του Ίκερ Κασίγιας και το σχόλιο του Κάρλες Πουγιόλ ο 22χρονος Αυστραλός κατέκρινε τους δύο παγκοσμίου φήμης παίκτες γιατί όπως είπε πρόκειται για ασέβεια προς την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα αλλά και όσα άτομα αποφασίζουν να κάνουν πράγματι coming out.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της Κυριακής (9/10), ο πρώην τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Ισπανίας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στα social media όταν έγραψε: «Ελπίζω να με σεβαστείτε, είμαι γκέι». Ο Κασίγιας χρησιμοποίησε επίσης το hashtag felizdomingo, που σημαίνει χαρούμενη Κυριακή στα ισπανικά. Σε απάντηση, ο άλλοτε συμπαίκτης του στην Ισπανία, Κάρλες Πουγιόλ, απάντησε: «Ήρθε η ώρα να πούμε την ιστορία μας, Ίκερ», προσθέτοντας μια καρδιά.

Το tweet από τον «San Iker» διαγράφηκε στη συνέχεια, αλλά έλαβε πολλά αρνητικά σχόλια. Ο Κάβαλο, ο οποίος έγινε ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος ενεργός επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, τοποθετήθηκε στο twitter και χαρακτήρισε τις ατάκες των βετεράνων ποδοσφαιριστών ως «απογοητευτικές» και «ασεβείς» δεδομένης της θέσης τους στο παιχνίδι.

«Ίκερ Κασίγιας και Κάρλες Πουγιόλ, να αστειεύεσαι και να κοροϊδεύεις ότι κάνεις coming out στο ποδόσφαιρο είναι απογοητευτικό. Είναι ένα δύσκολο ταξίδι που πρέπει να διανύσει κάθε LGBTQ+ άτομο. Το να βλέπω τα πρότυπά μου και τους θρύλους του παιχνιδιού να κάνουν πλάκα ότι κάνουν coming out είναι πέρα για πέρα ασέβεια προς την κοινότητά μου»

@IkerCasillas and @Carles5puyol joking and making fun out of coming out in football is disappointing. It’s a difficult journey that any LGBTQ+ ppl have to go through. To see my role models and legends of the game make fun out of coming out and my community is beyond disrespectful pic.twitter.com/Yp88aQyyTV