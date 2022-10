Ο καμεραμάν του «TyC Sports», Φερνάντο Ριβέρο, δέχθηκε τρεις πλαστικές σφαίρες από αστυνομικό την ώρα που βιντεοσκοπούσε τα επεισόδια έξω από το γήπεδο της Χιμνάσια Λα Πλάτα.

Η σκόνη κάθε άλλο παρά έχει καθίσει στην Αργεντινή μετά τα τραγικά συμβάντα που στιγμάτισαν το Χιμνάσια Λα Πλάτα - Μπόκα Τζούνιορς, το οποίο και διεκόπη οριστικά μετά από μόλις εννέα λεπτά αγώνα.

Ένας 57χρονος υπάλληλος του γηπέδου ονόματι Σέζαρ Ρεγκέιρο έχασε τη ζωή του μετά από καρδιακή προσβολή και τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ανάμεσα στους τρααυματίες βρίσκεται και ο καμεραμάν του τηλεοπτικού Μέσου «TyC Sports», ο οποίος δέχθηκε πυρά αστυνομικών που εκτός από χημικά έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών!

Συγκεκριμέα, ο Φερνάντο Ριβέρο χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο αφότου ένας αστυνομικός τον πυροβόλησε με τρεις σφαίρες την ώρα που βιντεοσκοπούσε την αναταραχή έξω από το γήπεδο στη Λα Πλάτα. Μάλιστα, στα πλάνα που εξασφάλισε για το «TyC Sports», υπάρχει σοκαριστικό απόσπασμα-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο αστυνομικός ανοίγει πυρ εναντίον του!

«Έβγαζα βίντεο. Εκείνοι περίμεναν έξω από το γήπεδο και ξαφνικά ένας από τους αστυνομικούς γύρισε, με είδε και με πυροβόλησε με τρεις πλαστικές σφαίρες στη βουβωνική χώρα. Ακόμα καίει το σώμα μου και πονάω σε αυτό το σημείο.

Όλη η περιοχή γέμισε χημικά. Δεν σε αφήνει να αναπνεύσεις. Μπήκαμε αμέσως στο βανάκι. Σε πεθαίνει η ενόχληση στον λαιμό και στα μάτια», δήλωσε ο Αργεντινός καμεραμάν τις ώρες που ακολούθησαν της τραγωδίας.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

TyC Sports cameraman Fernando Rivero was shot by a police officer while he was filming him.



