Το ματς της Χιμνάσια Λα Πλάτα κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς διεκόπη επεισοδιακά, με συμπλοκές οπαδών εκτός γηπέδου να προκαλούν τη ρίψη χημικών από την αστυνομία και τους φιλάθλους εντός γηπέδου να τρέχουν στο χορτάρι για να αναπνεύσουν. Απολογισμός ένας νεκρός υπάλληλος του σταδίου.

Λίγες μέρες μετά την εκατόμβη νεκρών στην Ινδονησία, η Αργεντινή είναι το επόμενο θύμα στη λίστα των γηπεδικών επεισοδίων, με απολογισμό έναν νεκρό έπειτα από την αναταραχή που προκλήθηκε στο ματς της Χιμνάσια Λα Πλάτα κόντρα στην Μπόκα Τζούνιορς τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Όλα άρχισαν στο όγδοο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, όταν ξέσπασαν συμπλοκές μεταξύ οπαδών της Χιμνάσια και της αστυνομίας. Σύμφωνα με τις αρχές, χιλιάδες άτομα προσπαθούσαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο, αν και οι οπαδοί των Λόμπος υποστηρίζουν πως απλά δεν τους επετράπη η είσοδος μετά την έναρξη του αγώνα. Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν σε ανεξέλεγκτη ρίψη χημικών, με αποτέλεσμα η ατμόσφαιρα να γίνει αποπνικτική κι εντός γηπέδου, καθιστώντας αδύνατη τη συνέχιση του αγώνα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στα αποδυτήρια.

Αρκετοί φίλαθλοι αποχώρησαν εγκαίρως, αλλά πολύ περισσότεροι έμειναν ουσιαστικά εγκλωβισμένοι και μεταφέρθηκαν στο χορτάρι δίχως να μπορούν να αναπνεύσουν και να δουν καλά. Μικρά παιδιά, γονείς και άτομα κάθε ηλικιών απαθανατίστηκαν πεσμένα στο έδαφος να προσπαθούν να πάρουν ανάσα καλύπτοντας τα μάτια τους. Ο αμυντικός της Μπόκα, μάλιστα, Μάρκος Ρόχο, έσπευσε να βοηθήσει τους φιλάθλους που έμειναν στις εξέδρες μοιράζοντας μπουκάλια με νερό.

Περίπου μισή ώρα μετά τη διακοπή του αγώνα, σημειώθηκε και ο θάνατος ενός 57χρονου άνδρα, ονόματι Σέζαρ ''Λόλο'' Ρεγκέιρο, υπαλλήλου του γηπέδου της Χιμνάσια και γνωστής φιγούρας στις τάξεις των Αργεντινών οπαδών με προηγούμενη θητεία σε ομάδες μικρότερης κατηγορίας της Λα Πλάτα. Όπως αναφέρουν τα τοπικά δημοσιεύματα, ο άτυχος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί καρδιακή προσβολή.

Οι αναταράξεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας συνεχίστηκαν αφού μετά από ένα σημείο το πνεύματα οξύνθηκαν κι άλλο, ενώ οι μάρτυρες των επεισοδίων έκαναν λόγο για ρίψη πλαστικών σφαιρών εκτός από χημικά από πλευράς των Αρχών.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής περιφέρειας, Εδουάρδο Απαρίσιο, περίπου 10.000 οπαδοί ήταν εκτός γηπέδου προσπαθώντας να εισέλθουν χωρίς εισιτήριο, ενώ διαβεβαίωσε πως θα υπάρξει έρευνα για τη δράση της αστυνομίας.

Ανάμεσα στο «χάος», ο καμεραμάν του τηλεοπτικού Μέσου «TyC Sports» δέχθηκε τρεις πλαστικές σφαίρες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εν ώρα εργασίας και νοσηλεύεται ευτυχώς εκτός κινδύνου. Βάσει της μαρτυρίας του παίκτη της Χιμνάσια, Λεονάρντο Μοράλες, ένα εφτάχρονο αγόρι έχασε την όρασή του.



In pictures: Violent unrest near Buenos Aires football match between Boca Juniors and Gimnasia y Esgrima spills into the stadium and onto the pitch, leaving one dead — Argentina authorities pic.twitter.com/13TeOFLLgm