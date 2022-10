Σε ηλικία 16 ετών και 85 ημερών, ο Έντρικ έκανε το πολυναναμενόμενο ντεμπούτο του με την Ανδρών στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα κι αρχίζει και... επίσημα να γράφει ιστορία, όντας ο νεότερος παίκτης ever που αγωνίζεται με τη φανέλα της Βερντάο.

Τον λένε Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα, αλλά ο κόσμος τον ξέρει και θα τον μάθει περαιτέρω στο μέλλον ως Έντρικ. Είναι ό,τι πιο «καυτό» υπάρχει στον πλανήτη σε πρώιμο ποδοσφαιρικό ταλέντο και μετά από έναν χρόνο που δημιουργούσε «χαμό» και viral βίντεο με τα κατορθώματά του στις μικρότερες ηλικιακές ομάδες, ήρθε το πλήρωμα για να καταγράψει την παρθενική του συμμετοχή στην Ανδρών κι αυτομάτως να γράψει ιστορία.

Ο γεννημένος το 2006 στην Μπραζίλια βραχύσωμος (1,73 μ.) στράικερ, ο κατά πολλούς «νέος Ρονάλντο» των 165 γκολ σε 169 παιχνίδια την τελευταία πενταετία στα πρωταθλήματα από την Κ-11 ως την Κ-20 τον οποίο ... ορέγονται ήδη όλοι οι κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι, έπαιξε για πρώτη φορά με την Παλμέιρας στο Campeonato Brasileirao, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 68' του ματς κόντρα στην Κορίτιμπα (4-0). Κάτι που άργησε μερικές εβδομάδες να συμβεί, αφού ο Αμπέλ Φερέιρα τον είχε συμπεριλάβει στην αποστολή της Βερντάο και τις τρεις προηγούμενες αγωνιστικές, αλλά λόγω περιστάσεων (με δέκα παίκτες) ή δύσκολων εκτός έδρας αναμετρήσεων επέλεξε να καθυστερήσει τη στιγμή που περίμεναν άπαντες οι φίλοι της ομάδας, αλλά και οι scout των μεγάλων συλλόγων.

Κατά την είσοδό του στο ματς επικράτησε αναμενόμενα πανδαιμόνιο στις εξέδρες, αλλά τα φώτα στράφηκαν συγκεκριμένα στον πατέρα του, Ντάγκλας Σόουζα, ο οποίος απαθανατίστηκε να τραβάει βίντεο τη σπουδαία στιγμή με δάκρυα στα μάτια. Ο Σόουζα είναι εκείνος που άναψε τη σπίθα ανεβάζοντας μερικά βίντεο του Έντρικ να κάνει «μαγικά» σε μικρή ηλικία στο YouTube κι αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους που ώθησαν τον Έντρικ να ασχοληθεί τόσο «ζεστά» με το ποδόσφαιρο, καθώς όπως έχει δηλώσει ο νεαρός στράικερ θέλει να του προσφέρει όσα στερούνταν ως άνεργος επί χρόνια, πριν η Παλμέιρας τον προσλάβει ως καθαριστή στις εγκαταστάσεις της.

Endrick’s father reacting to his son’s senior debut for Palmeiras ❤️ pic.twitter.com/ZtV3p0emzg