Μια από τις πιο δυνατές, αν όχι η πιο ισχυρή, υποψηφιότητες για το Puskas Award του 2022 ανήκει στον 15χρονο Έντρικ της Παλμέιρας για το γκολ που πέτυχε απέναντι στην Oeste! Τον συγκρίνουν με τον Ρονάλντο, έχει ήδη συμβόλαιο με μεγάλη εταιρεία...

Ο Έντρικ πέτυχε το μαγικό ανάποδο ψαλίδι από τα όρια της μεγάλης περιοχής στο Copinha 2022, όπου αγωνίζονται τα τμήματα κ-20 των συλλόγων της Βραζιλίας, στο Σάο Πάουλο.

Ομάδες όπως οι Μπαρτσελόνα, Λίβερπουλ, Σίτι και Γιουνάιτεντ φέρονται να έχουν ήδη σημειώσει το όνομά του, ο μικρός διαβάζει και ακούει για συγκρίσεις με τον Ρονάλντο, το φαινόμενο, ενώ, έχει ήδη 165 γκολ σε 169 ματς με τα τμήματα υποδομής της Παλμέιρας.

Μάλιστα, φέρεται να έχει υπογράψει και επαγγελματικό συμβόλαιο με την Nike, όπως τουλάχιστον δείχνει ο ίδιος στα social media, μετρώντας περισσότερους από 320.000 followers.

Endrick is currently the Greatest Prospect in Brazilian Youth Football.



At just 15 years old he’s playing at u20 level and will soon make his professional debut.



He’s scored these 3 goals in the last month. pic.twitter.com/9zRmAgLV72