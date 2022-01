Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα είναι αποφασισμένες να δώσουν σκληρή μάχη προκειμένου στο τέλος να κερδίσουν την υπογραφή του 15χρονου wonderkid, Έντρικ.

Το νέο παιδί-θαύμα του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου είναι ήδη περιζήτητο. Το προσεχές καλοκαίρι θα κλείσει τα 16. Εχει γεννηθεί στις 21 Ιουλίου του 2006 και ήδη σε αυτή την μικρή ηλικία έχει καταφέρει να έχει διαφημιστικό συμβόλαιο με τη Nike, σχεδόν 500.000 followers στο Instagram και να αποτελεί «μήλον της Έριδος» για πολλές ευρωπαϊκές ομάδες, όπως Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Μπάγερν Μονάχου, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ.

🚨| Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, PSG, Bayern, Barca in addition to Real Madrid are following Endrick closely. Palmeiras value him at €40m and believe he is a generational talent. His favourite club is Real Madrid. @SkySportsNews [🥇] pic.twitter.com/43Q0B8oRFN

Ο Έντρικ άρχισε να γυαλίζει στις περισσότερες ευρωπαϊκές ομάδες τον περασμένο Οκτώβριο, μετά τα γκολ που σημείωνε με την Κ17 και την Κ19 της Παλμέιρας. Τότε, η εταιρεία ατζέντηδων του βλέποντας τις ικανότητες του νεαρού ποδοσφαιριστή, άρχισε αμέσως να ενημερώνει ομάδες πέρα από τον Ατλαντικό για την περίπτωσή του.

Πρόσφατα μάλιστα, ο Βραζιλιάνος έγινε πρωτοσέλιδο και θέμα για το τρομερό γκολ που σημείωσε με ανάποδο ψαλίδι από τα όρια της μεγάλης περιοχής, στο Copinha 2022 και στο ματς με την Οέστε, όπου αγωνίζονται τα τμήματα Κ-20 των συλλόγων της Βραζιλίας, στο Σάο Πάουλο. Στα 150 ματς που έχει στην ακαδημία της «βερντάο» έχει μέσο όρο 1 γκολ ανά παιχνίδι.

Το πρόβλημα βέβαια για τον Έντρικ Φελίπε Μορέιρα ντε Σόουζα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, είναι ότι δεν μπορεί να αγωνιστεί με την πρώτη ομάδα της Παλμέιρας, καθώς οι κανονισμοί στη Βραζιλία επιτρέπουν άτομα άνω των 16 στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Για να μπορέσει πάντως κάποια ομάδα να τον κάνει δικό της θα πρέπει να σπάσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του και να καταβάλει το ποσό των 17 εκατομμυρίων ευρώ!

Η συγκεκριμένη ρήτρα ισχύει για τις ομάδες της Βραζιλίας από τις 21 Ιουλίου, όταν ο Έντρικ θα γίνει 16 ετών, ενώ για τους συλλόγους εκτός χώρα για τις 21 Ιουλίου του 2024, όταν δηλαδή γίνει 18 βάσει κανονισμών της FIFA. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα για μεταγραφή νωρίτερα αν τα ποσά να είναι αυτά που πρέπει.

Πρώτη στην κούρσα για την απόκτηση του, φέρεται να είναι η Ρεάλ, η οποία είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει τη φόρμουλα ενός άλλου πελάτη της TFM, του Βινίσιους, τον οποίο πριν από μερικά χρόνια είχε κλείσει πριν ενηλικιωθεί και με ποσό πολύ πάνω από αυτό της ρήτρας αποδέσμευσης (45 εκατομμύρια ευρώ αντί για τα 30 εκατομμύρια ευρώ της ρήτρας). Ηδη πάντως οι «μερένγκες» έχουν πλησιάσει το νεαρό αστέρι της Παλμέιρας.

Ο Βινίσιους έστειλε μια φανέλα με το όνομά του στον Έντρικ, προκειμένου να τον δελεάσει και στο τέλος να ενταχθεί στο ρόστερ των Μαδριλένων. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η «Marca», η Ρεάλ έχει τον πρώτο λόγο για την απόκτηση του αν καταβάλει ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμύριων ευρώ, που με μπόνους μπορεί να διπλασιαστεί.

🚨 Real Madrid are close to completing the signing of Palmeiras' new superstar 15-year old Endrick. 💎🇧🇷



When he turns 16, Real will buy him from the Brazilian club.



When he turns 18, he will officially join the club and come to Madrid.



(Source: @marcosbenito9) pic.twitter.com/gTC8p6TIq6