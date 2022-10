Λίβερπουλ: Διπλό ή…. κιάλια!

Ντέρμπι σε Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, γεμάτο πρόγραμμα με μεγάλα ματς σε όλη την Ευρώπη και τα πιο ψαγμένα στοιχεία, που θα μπορούσες να φανταστείς είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδo.

Το μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στην Premier League είναι εκείνο ανάμεσα σε Άρσεναλ και Λίβερπουλ. Οι «κανονιέρηδες» είναι φορμαρισμένοι και θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν το ρεκόρ τους απέναντι στους «κόκκινους», τους οποίους έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στις 14 προηγούμενες αναμετρήσεις τους για το πρωτάθλημα, χάνοντας τις 9 από αυτές. Η τελευταία φορά που πανηγύρισαν τη νίκη ήταν τον Ιούλιο του 2020.

Κάποια από τις δύο είναι πιθανό να κάνει νέο ρεκόρ, καθώς από τη μία πλευρά η Άρσεναλ δεν έχει χάσει ποτέ 5 σερί ματς από τη Λίβερπουλ, ενώ η τελευταία δεν έχει πετύχει ποτέ 3 διαδοχικές νίκες στην έδρα των «κανονιέρηδων». Στο 2.50 βρίσκουμε τον άσο και στο 2.60 το διπλό.

Τα σερί, φυσικά, δεν σταματάνε εκεί, καθώς οι γηπεδούχοι δεν έχουν κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 13 τελευταία τους ματς στο ζευγάρι, με την ομάδα του Κλοπ να σκοράρει συνολικά 39 τέρματα! Μόνο κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι έχει να δείξει η Άρσεναλ χειρότερο σερί (14 παιχνίδια). Βέβαια, πετυχαίνουν τη Λίβερπουλ σε κακή κατάσταση, καθώς δεν έχει κερδίσει ακόμα εκτός έδρας στη σεζόν (4 εξόδους χωρίς νίκη στο ξεκίνημα έχει να δει από το 2010), ενώ έχει δεχθεί το πρώτο γκολ στα 9 από τα 11 τελευταία της ματς στο πρωτάθλημα, χάνοντας πάντως μόνο ένα από τα (1-2 από τη Γιουνάιτεντ τον Αύγουστο)! Στο ανανεωμένο Build A Bet βρίσκουμε σε απόδοση 7.00 τις εξής συνδυαστικές επιλογές: Πρώτο γκολ Άρσεναλ/Γκολ και οι 2 ομάδες/Ισοπαλία.

Premier League με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα!

Μεγάλο ντέρμπι στη Serie A ανάμεσα σε Μίλαν και Γιουβέντους, που αρκέστηκαν σε 2 ισοπαλίες πέρυσι και έχουν να φτάσουν αυτό το σερί στις 3 από το 1973. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, η απόδοση είναι 3.40. Και με τις δύο ομάδες, πάντως, να έχουν τις απουσίες τους, το παιχνίδι θα είναι απρόβλεπτο. Οι «ροσονέρι» ηττήθηκαν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι τους (από τη Νάπολι) και με τον Πιόλι στον πάγκο δεν ηττηθεί ποτέ σε συνεχόμενα παιχνίδια στο San Siro στο πρωτάθλημα. Θετικός οιωνός, ειδικά από τη στιγμή που οι «μπιανκονέρι» έχουν μαζέψει μόλις 2 βαθμούς μακριά από το Τορίνο φέτος. Μόνο το 1993 δεν κέρδισαν σε καμία από τις 4 πρώτες εξόδους τους τα τελευταία 40 χρόνια… Θα το εκμεταλλευτούν οι γηπεδούχοι; Ενισχυμένη απόδοση στον συνδυασμό του άσου με το g/g.

I feel the need, the need for S P E E D @Karim_Adeyemi and Sadio Mané will be bringing the in #DerKlassiker on #MD9 ! pic.twitter.com/JX77sXbjpF

Ώρα… Klassiker στην Bundesliga, όπου η Ντόρτμουντ υποδέχεται την Μπάγερν, με στόχο να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 8 αγώνων χωρίς νίκη στο ζευγάρι σε όλες τις διοργανώσεις (κέρδισε για τελευταία φορά με 2-0 στο Σούπερ Καπ το 2019). Αυτό είναι και το χειρότερο σερί της στην ιστορία του ζευγαριού. Η φετινή σεζόν τις φέρνει αντιμέτωπες για πρώτη φορά ύστερα από 13 χρόνια χωρίς να είναι καμία στην κορυφή. Τότε, η Μπάγερν είχε διαλύσει τους Βεστφαλούς με 5-1… Θα επαναληφθεί η ιστορία; Στο 1.63 το διπλό για τους Βαυαρούς, ενώ προσφέρεται και ενισχυμένη απόδοση για τη νίκη τους από το πρώτο ημίχρονο.

Serie A & Bundesliga σε ζωντανή μετάδοση*!

Νιούκαστλ και Μπρέντφορντ προσφέρουν απλόχερα θέαμα στις αναμετρήσεις τους στο St James’ Park, καθώς στις 5 τελευταίες έχουν σκοράρει συνολικά 24 τέρματα! Οι φιλοξενούμενοι κράτησαν το μηδέν στην τελευταία τους έξοδο, αλλά έχουν να το κάνουν για συνεχόμενα παιχνίδι από τον Ιανουάριο του 1938 στην πρώτη κατηγορία… Υπάρχουν, λοιπόν, οι προϋποθέσεις για θέαμα, με το over 3,5 να βρίσκεται σε απόδοση 2.85.

Τα παιχνίδια της Βέρντερ στη φετινή Bundesliga σπάνε όλα τα κοντέρ, καθώς έχουν σημειωθεί σε αυτά συνολικά 31 γκολ! Τα 18 που έχουν πετύχει οι «πράσινοι» είναι η καλύτερή τους επίδοση από το 2008, ενώ τα 13 που έχουν δεχθεί είναι η χειρότερη επίδοση ανάμεσα στις ομάδες που βρίσκονται στο πρώτη μισό της βαθμολογίας. Κόντρα στη Χόφενχαϊμ μπορούμε να περιμένουμε κάτι ανάλογο, με το συνδυαστικό g/g και over 3,5 στο 2.30.

19 + 17 - #Udinese have picked up 19 points and have scored 17 goals in the current league season, both records for the Friulians in their Serie A's history after their first 8 matches in a single campaign. Magnificent.#VeronaUdinese #SerieA pic.twitter.com/X5xrkFbgly