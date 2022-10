Αγριο ξύλο σε διαιτητή από ποδοσφαιριστή στα ερασιτεχνικά της Αγγλίας (pic)

Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα κατέληξε διαιτητής των τοπικών πρωταθλημάτων της Αγγλίας έπειτα από βίαιη επίθεση ποδοσφαιριστή.

Ο ερασιτεχνικός αγώνας μεταξύ της Πλατ Μπριτζ και της Γουίγκαν Ρόουζ δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε ο διαιτητής της αναμέτρησης Ντέιβ Μπράντλι, ο οποίος αναγκάστηκε να διακομιστεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα βαριά τραύματα που προκάλεσε στον Άγγλο ρέφερι ποδοσφαιριστής της Πλατ Μπριτζ. Σύμφωνα με τα Αγγλικά Μέσα τα πάντα άρχισαν από την κόκκινη κάρτα που ο Μπράντλι έδειξε σε παίκτη της γηπεδούχου ομάδας. Λίγες στιγμές μετά ο διαιτητής βρέθηκε με... τέσσερα σπασμένα πλευρά και πολλαπλά άλλα κατάγματα. Η ομάδα ενημέρωσε πως ο παίκτης που προέβη στη συγκεκριμένη ενέργεια δεν είναι πια μέρος της και καταδίκασε δημόσια το γεγονός. Το ίδιο έκανε και η FA η οποία παράλληλα διαβεβαίωσε πως θα διερευνήσει το γεγονός και θα προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες όσον αφορά το μέλλον του ποδοσφαιριστή.

Referee David Bradley was attacked during a game today and has reportedly had his collar bone broken during said attack. More info as it becomes available.@FARefereeing care to comment? pic.twitter.com/67zK0SegN4