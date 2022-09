Στο Ιράν ζητούν τη σύλληψη του «Ιρανού Μαραντόνα» γιατί στηρίζει τους διαδηλωτές

Ένας δημοφιλής αστέρας του ιρανικού ποδοσφαίρου, ο Αλί Καρίμι, κάλεσε τον παραδοσιακό στρατό του Ιράν να συμπαρασταθεί στο πλευρό του λαού αλλά κινδυνεύει με σύλληψη!

Η «Επαναστατική Φρουρά» του Ιράν ζήτησε τη σύλληψη του αγαπημένου Ιρανού ποδοσφαιριστή που είναι γνωστός ως «Ασιάτης Μαραντόνα» αφού αναδεικνύεται ως ένας από τους ηγέτες των διαδηλώσεων που εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα.

Ο Αλί Καρίμι, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας, χρησιμοποιεί τη διαδικτυακή του βάση θαυμαστών για να καλέσει σε υποστήριξη των διαδηλωτών που βγήκαν στους δρόμους μετά την δολοφονία της Μαχσά Αμινί την περασμένη εβδομάδα.

Ήταν ο πρώτος Ιρανός υψηλού προφίλ που κατηγόρησε την αστυνομία ηθικής του Ιράν για το θάνατο της 22χρονης γυναίκας αφού την ξυλοκόπησαν επειδή δεν φορούσε χιτζάμπ. Ο Καρίμι είπε ότι πίστευε την ιστορία της οικογένειάς της ότι πέθανε από τα τραύματα που υπέστη.

Έκτοτε, ο Ιρανός θρύλος και πρώην επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου έχει αφιερώσει τα προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο για να ενθαρρύνει τις μαζικές ταραχές που έχουν εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα.

«Είμαι ένας απλός πολίτης του Ιράν και δεν αναζητώ θέση για τις δραστηριότητές μου. Επιδιώκω μόνο την ειρήνη και την ευημερία του λαού μου», έγραψε στο Twitter.

Συμβουλεύει επίσης τους οπαδούς του για το πώς να χρησιμοποιούν εικονικά ιδιωτικά δίκτυα ή VPN για να αποφύγουν διακοπές στο διαδίκτυο και να μοιράζονται βίντεο με ασφάλεια.

Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο σε περισσότερες από 80 ιρανικές πόλεις, με ανεπιβεβαίωτες αναφορές για εκδίωξη των δυνάμεων ασφαλείας από την πατρίδα της Αμινί, την Oshnaviye, μια κουρδική πόλη στο δυτικό Ιράν.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι 71 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον τρία παιδιά, σκοτώθηκαν καθώς οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν πραγματικά πυρά για να καταπνίξουν τις διαδηλώσεις.

Ο επίσημος απολογισμός είναι 35 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 5 φρουρών. Έχουν αναφερθεί σαρωτικές συλλήψεις και η αστυνομία στο βορειοδυτικό Γκιλάν ανακοίνωσε χθες «739 συλλήψεις όχλων, συμπεριλαμβανομένων 60 γυναικών», μόνο στην περιοχή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν μια σειρά συλλήψεων ακτιβιστών και δημοσιογράφων, με την Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων, μια υπηρεσία παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης με έδρα τις ΗΠΑ, να αναφέρει ότι 11 έχουν τεθεί υπό κράτηση από τη Δευτέρα.

Χθες (24/09) ο Καρίμι προειδοποίησε τον ιρανικό στρατό να μην εμπλακεί στην καταστολή. «Είστε στρατιώτης για τη χώρα σας και είστε εδώ για να προστατεύσετε τις ζωές των πολιτών σας – όχι για να τους αφαιρέσετε», είπε.

Το καθεστωτικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο μιλά για τους Φρουρούς της Επανάστασης, χαρακτήρισε τον Καρίμι «ταραξία» την Παρασκευή και κάλεσε το υπουργείο Πληροφοριών και τη δικαιοσύνη του Ιράν να «ασχοληθούν μαζί του». Αυτό υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση ανησυχεί ολοένα και περισσότερο για τον ρόλο του στις διαδηλώσεις.

«Στην τραγωδία του θανάτου της Μάρθας, ήταν η φωνή της χώρας», είπε ο Μπεν Τσαντέχι, ιδρυτής της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομάδας με έδρα το Λονδίνο. «Αυτό που κάνει έχει να κάνει περισσότερο με τις πολιτικές του απόψεις παρά με την εξαιρετική αθλητική του ικανότητα. Ποτέ δεν υποκλίθηκε στην κυβέρνηση».

Η δημοτικότητα του ποδοσφαιριστή χρονολογείται από τις ημέρες του Πράσινου Κινήματος του Ιράν το 2009. Τότε ήταν που φόρεσε ένα πράσινο περικάρπιο για να δείξει την υποστήριξή του στους διαδηλωτές κατά τη διάρκεια του αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έκτοτε, έχει λάβει μέρος σε εκστρατείες κατά των πολιτικών της διοίκησης, όπως η απαγόρευση εισόδου γυναικών στα γήπεδα.

Ο Ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί δήλωσε χθες ότι το Ιράν πρέπει «να αντιμετωπίσει αποφασιστικά εκείνους που αντιτίθενται στην εθνική ασφάλεια και ηρεμία».

