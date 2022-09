Το superclasico στα καλύτερά του. Ακόμα και το στρίψιμο του νομίσματος είχε απίστευτη ένταση με το βλέμμα που αντάλλαξαν οι αρχηγοί σαν σε... αγώνα μποξ, ενώ, ο Μάρκος Ρόχο μπήκε στα highlights και για την «καρατιά» για την οποία αποβλήθηκε.

Η Μπόκα με το γκολ του Μπεντεντέτο με κεφαλιά στο 65ο λεπτό πήρε το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στη Ρίβερ τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τους παίκτες του Ιμπάρα να τρέχουν προς την εξέδρα και να σκαρφαλώνουν όλοι μαζί στο σύρμα για να πανηγυρίσουν παρέα με τους οπαδούς τους.

Η μεγάλη «μάχη» του αργεντίνικου ποδοσφαίρου απέδειξε γι' ακόμα μια φορά γιατί είναι πολύ διαφορετική απ' όλα τα υπόλοιπα ντέρμπι του κόσμου. Τόσο με το βλέμμα των αρχηγών στο στρίψιμο του νομίσματος, σαν να επρόκειτο για stare-down πριν από αγώνα πυγμαχίας στο οκτάγωνο, όσο και με την κίνηση – καράτε του Ρόχο στις καθυστερήσεις.

Φυσικά ο captain της Μπόκα και άλλοτε φουλ μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποβλήθηκε γι' αυτή την κίνηση.

Marcos Rojo with a kung-fu move in the Superclasico 😳pic.twitter.com/Feoze6MolQ