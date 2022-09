Ο Μπενεντέτο σκόραρε, το «Μπομπονέρα» άρχισε να... κουνιέται συθέμελα και οι παίκτες της Μπόκα έτρεξαν όλοι προς το κάγκελο για να σκαρφαλώσουν και να γίνουν ένα με τον κόσμο!

Είναι εκείνες οι στιγμές που το ποδόσφαιρο της Αργεντινής και το superclasico της Μπόκα με την Ρίβερ φανερώνει γιατί πραγματικά είναι κάτι διαφορετικό από τα υπόλοιπα ντέρμπι.

Είναι τέτοια η ιαχή στο γκολ, είναι τέτοια η έκρηξη του συναισθήματος, είναι τέτοια η καθιερωμένη κίνηση των οπαδών να κατεβαίνουν προς το χαμηλότερο σημείο της εξέδρας σαν κύμα, που τα πάντα γίνονται μαγικά.

Ο Μπενεντέτο ήξερε ακριβώς τι ήθελε να κάνει μόλις έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και τον ακολούθησαν σχεδόν όλοι οι συμπαίκες του, ανεβαίνοντας στα σύρματα της εξέδρας και σκαρφαλώνοντας για να το «ζήσουν» παρέα με τους οπαδούς.

This is what a a game winning Classico goal means to the fans of Boca Juniors and it’s players. Esto Boca #BocaJuniors #argentina #bocavsriver pic.twitter.com/yarOgU6IBU