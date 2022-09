Μια κεφαλιά του Ντάριο Μπενεντέτο ήταν αρκετή για την Μπόκα Τζούνιορς που πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη στο «Μπομπονέρα» στο ντέρμπι απέναντι στη Ρίβερ.

Για κάτι τέτοιες στιγμές επέστρεψε ο Μπενεντέτο στην λατρεμένη του Μπόκα μετά από μια σύντομη περιπέτεια στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Τα γκολ στις μεγάλες «μάχες» με την Ρίβερ του προσφέρουν την έκσταση που χρειάζεται και κατάφερε να χαρίσει στην ομάδα του τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι της Δευτέρας με το τελικό 1-0.

Στο 65ο λεπτό της αναμέτρησης που διεξήχθη τα ξημερώματα, ο Ντάριο Μπενεντέτο πήρε την κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, τρέχοντας για να σκαρφαλώσει στην εξέδρα μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Η Μπόκα πήρε τους τρεις βαθμούς στην 18η αγωνιστική και βρίσκεται στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας, με την Ρίβερ να έχει μείνει στους 29 και το -5 από την πρωτοπόρο Ατλέτικο Τουκουμάν.

Now that's how you celebrate scoring the winner in a Superclásico 🔵🟡 pic.twitter.com/6rqKWkyv0O