O Βασίλης Μπάρκας κατέβασε «ρολά» στην αναμέτρηση της Ουτρέχτης με τη Φίτεσε και πρωταγωνίστησε στη νίκη της ομάδας του με 1-0.

Ο Βασίλης Μπάρκας μετά από μια σεζόν στη Σέλτικ που ήταν ανενεργός, έχοντας μόλις δυο συμμετοχές, παραχωρήθηκε δανεικός στην Ουτρέχτη και έχει πάρει τα γάντια του βασικού στο... σπίτι του. Ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΚ μετράει έξι εμφανίσεις σε ισάριθμες αγωνιστικές της Eredivisie και είναι από τους παίκτες που ξεχωρίζουν.

Ο διεθνής κίπερ στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Φίτεσε έκανε τη διαφορά και κράτησε ανέπαφη την εστία του για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν. Ο Μπάρκας τελείωσε το ματς με πέντε αποκρούσεις και 13 ανακτήσεις της μπάλας, όντας πρωταγωνιστής στη νίκη της Ουτρέχτης με 1-0.

Vasilis Barkas was a standout for Utrecht in their match against Vitesse.



Utrecht won 1-0. Barkas made 5 saves, with 13 recoveries pic.twitter.com/9X3E469OYH