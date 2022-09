Το αίσθημα του σκοραρίσματος μετά από πάρα πολύ καιρό θυμήθηκε ο Ντέλε Άλι που κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα για την Μπεσίκτας στο επεισοδιακό παιχνίδι με την Ανκαραγκούτσου.

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ξαναβάλει την καριέρα του σε μια σταθερή τροχιά, χρίστηκε σκόρερ σε παιχνίδι πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 378 ημέρες!

Στο ματς με την Ανκαραγκούτσου, όπου υπήρξε και εισβολή οπαδού ο οποίος επιχείρησε να χτυπήσει παίκτες της Μπεσίκτας, η τελευταία κατάφερε να πάρει τη νίκη με το υπέρ της 3-2.

Δείτε το γκολ του Ντέλε Άλι:

Dele has scored for Besiktas. They currently lead 2-1 against Ankaragücüpic.twitter.com/2YIwYTPTxb