Η συμφωνία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τον Ντουμπράβκα φέρνει τον Άγιαξ σε θέση... οδηγού στην κούρσα για την απόκτηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου.

Ο 28χρονος Έλληνας τερματοφύλακας βρισκόταν στην μεταγραφική λίστα των «κόκκινων διαβόλων», όμως ο Έρικ Τεν Χαγκ τελικά επέλεξε να πάει στην πιο φθηνή και προσωρινή λύση με τον δανεισμό του Ντουμπράβκα. Αυτό έβγαλε από την λίστα των διεκδικητών του Βλαχοδήμου την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και άφησε μόνο τον Άγιαξ.

Ο «αίαντας» έχει στην κορυφή της λίστας του για την θέση του τερματοφύκαλα τον Έλληνα κίπερ και σκέφτεται να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του. Ο Βλαχοδήμος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024 με την Μπενφίκα και η ρήτρα του ανέρχεται στα 60 εκατ. ευρώ, με την πορτογαλική ομάδα να είναι απόλυτα ευχαριστημένη από την απόδοσή του.

Φέτος, έχει ήδη αγωνιστεί σε επτά παιχνίδια κρατώντας πέντε φορές ανέπαφη την εστία του.

