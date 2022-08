Σύμφωνα με πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προφορική συμφωνία με τη Νιούκαστλ για τον μονοετή δανεισμό του Μάρτιν Ντουμπράβκα.

Στο πρόσωπο του Μάρτιν Ντουμπράβκα βρήκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το ιδανικό «back up» του Νταβίντ Ντε Χέα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας έκαναν κρούση στη Νιούκαστλ και σύμφωνα με πληροφορίες του Ιταλού δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο υπάρχει προφορική συμφωνία.

Ο διεθνής Σλοβάκος κίπερ αναμένεται να πάει δανεικός στην ομάδα του Έρικ Τεν Χαγκ μέχρι το τέλος της σεζόν, με το deal των δυο πλευρών να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς της τάξης των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Ο 33χρονος κίπερ αγωνίζεται στη Νιούκαστλ από το 2018, έχει κάνει 130 συμμετοχές και φέτος έχασε τη θέση του από τον νεοαποκτηθέντα Νικ Πόουπ.

Excl: Manchester United have now reached an agreement in principle to sign Martin Dúbravka. Newcastle are ready to accept loan with buy option clause worth £5m. 🚨🔴 #MUFC



Final details are being discussed as personal terms are already agreed — here we go expected soon. pic.twitter.com/MCcl5aI6EA