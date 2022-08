Το 30άρι της Άρσεναλ, ο Αύγουστος της Ρόμα και το «1999» της Μίλαν!

Μεγάλα παιχνίδια σε όλη την Ευρώπη και τα πιο ενδιαφέροντα στατιστικά και στοιχεία βρίσκονται εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα, πριν την έναρξη της αγωνιστικής, στα γήπεδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Τέλος και σε άλλο αρνητικό σερί η Γιουνάιτεντ;

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Λίβερπουλ, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δοκιμάζεται στο St Mary’s με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον. Σε αυτό το στάδιο δεν έχει χάσει σε καμία από τις 11 προηγούμενες επισκέψεις της για την Premier League, ενώ έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά, τον Αύγουστο του 2003, στις 14 τελευταίες. Οι προϋποθέσεις, λοιπόν, υπάρχουν για να βάλει τέλος στο αρνητικό σερί των 7 ηττών εκτός έδρας στο πρωτάθλημα, που είναι το χειρότερο από το 1936 (τότε σταμάτησε στα 10 παιχνίδια). Θα πετύχουν οι «κόκκινοι διάβολοι» 2η διαδοχική νίκη;

Πάει για νέο ρεκόρ η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ τρέχει εντυπωσιακό αήττητο σερί 30 αγώνων εντός έδρας με αντίπαλο τη Φούλαμ σε όλες τις διοργανώσεις, κερδίζοντας μάλιστα τους 24 από αυτούς. Έναν ακόμα χρειάζεται και ισοφαρίζει το ρεκόρ συλλόγου, που έχει κόντρα σε Μπλάκμπερν και Γκρίμσμπι (31). Η ομάδα του Αρτέτα έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν, είναι η μοναδική ομάδα με το «απόλυτο» στην Premier League και η τελευταία φορά που ξεκίνησε με 4 νίκες ήταν το 2004! Μπροστά στο κοινό τους, μάλιστα, οι «κανονιέρηδες» έχουν πετύχει 4+ τέρματα στα 2 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Αυτό το σερί έχει να φτάσει στα 3 από το 2010. Θα ζήσουν ξανά τέτοιες μέρες;

The boss' reaction to Saliba's stunner 🤩



If you enjoyed #BOUARS, you'll love our latest Bench Cam 👇 — Arsenal (@Arsenal) August 22, 2022

Η Ρόμα… τρέμει το Τορίνο

Από τη στιγμή που η Γιουβέντους μετακόμισε στο Allianz Stadium, έχει υποδεχθεί 11 φορές τη Ρόμα για τη Serie A και την έχει κερδίσει 10 φορές! Κόντρα σε καμία άλλη ομάδα στην Ιταλία δεν έχει να δείξει καλύτερο σερί σε αυτό το διάστημα. Το ίδιο κακές, μάλιστα, είναι και οι επιδόσεις του Ζοσέ Μουρίνιο με τους «μπιανκονέρι». Ο Πορτογάλος έχει χάσει και τα 2 τελευταία του παιχνίδια, ενώ στην καριέρα του μόνο απέναντι στην Λίβερπουλ στην Premier League είχε χειρότερο σερί (4 διαδοχικές ήττες). Παρόλα αυτά, ο Αύγουστος ταιριάζει στους Ρωμαίους, που έχουν κερδίσει τα 2 από τα 3 παιχνίδια τους τον συγκεκριμένο μήνα στο ζευγάρι (2-1 το 2015 και 3-1 το 2020). Θα σπάσουν οι φορμαρισμένοι γηπεδούχοι τις κακές παραδόσεις;

1-0 - Since José #Mourinho joined Roma, the Giallorossi have won eight league games 1-0, more than any other Serie A team in this period (2021/22 and 2022/23). Essential. #RomaCremonese pic.twitter.com/MeSnVgn85v — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) August 22, 2022

Εντυπωσιακή παράδοση Λίβερπουλ, Μπαρτσελόνα, Μίλαν και Ατλέτικο

Έξι φορές έχει αναμετρηθεί με την Μπόρνμουθ η Λίβερπουλ και όχι μόνο έχει κερδίσει σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά το έχει κάνει με συνολικά τέρματα 19-1! Οι «κόκκινοι» ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη στη σεζόν και θέλουν να αποφύγουν αυτό που συνέβη για τελευταία φορά το 2012, όταν έπρεπε να φτάσουμε στην 6η αγωνιστική, για να πανηγυρίσουν «τρίποντο».

Η Βαγιαδολίδ αποδεικνύεται εύκολος αντίπαλος για την Μπαρτσελόνα, που έχει κερδίσει τα 14 από τα 15 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη LaLiga. Η τελευταία ήττα των «μπλαουγκράνα» στο ζευγάρι σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2014 (1-0 εκτός έδρας), ενώ στη Βαρκελώνη το νικηφόρο τους σερί έχει φτάσει στα 8 ματς. Μάλιστα, σε αυτά τα παιχνίδια σκοράρουν κατά μέσο όρο 3,4 τέρματα! Θα φτάσει η ομάδα του Τσάβι σε ακόμη μία εύκολη νίκη, προσφέροντας γκολ και θέαμα;

La Liga σε Ζωντανή Μετάδοση*!

Ακόμα πιο εντυπωσιακές είναι οι επιδόσεις της Μίλαν με αντίπαλο την Μπολόνια. Οι «ροσονέρι» έχουν χάσει μόλις 1 από τα 25 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη Serie A. Αυτή η ήττα ήρθε τον Γενάρη του 2016, όταν στον πάγκο τους καθόταν ο Σίνισα Μιχάιλοβιτς, νυν τεχνικός της Μπολόνια. Τώρα, θα προσπαθήσουν όχι μόνο να διευρύνουν αυτό το σερί, αλλά να μην δεχθούν γκολ από τους «ροσομπλού» για 3ο διαδοχικό ματς στο Μιλάνο, κάτι που έχουν να πετύχουν από το 1999. Οι γηπεδούχοι βρίσκονται στο κυνήγι ακόμα μίας ιστορικής επίδοσης, καθώς αν κερδίσουν, θα κάνουν το 2 στα 2 εντός έδρας για 3η σερί σεζόν, κάτι που έχει να συμβεί από το 2003.

2 - #AtléticoDeMadrid have just suffered their second defeat at home in all competitions in 2022 after a 0-1 loss against Levante in February. Submarine. pic.twitter.com/C5YJs8j1O7 — OptaJose (@OptaJose) August 21, 2022

Κανένα από τα 15 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Βαλένθια δεν έχει χάσει η Ατλέτικο Μαδρίτης στη LaLiga, ένα σερί που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 2014 και είναι το κορυφαίο της κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Μάλλον δεν υπάρχει καλύτερο παιχνίδι από αυτό, για να αποφύγουν οι «ροχιμπλάνκος» διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα μόλις για 2η φορά με τον Σιμεόνε στον πάγκο. Η τελευταία φορά που συνέβη αυτό ήταν τον Νοέμβριο του 2016. Θα επαναληφθεί η ιστορία ή όχι μετά την ήττα από τη Βιγιαρεάλ την προηγούμενη αγωνιστική;

Σαλάχ και… Καβαραντόνα

Η Λίβερπουλ μπορεί να μην κερδίζει στην Premier League, αλλά ο Μοχάμεντ Σαλάχ δεν σταματάει να σκοράρει. Και τώρα θα βρει απέναντί του ίσως τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο. Ο Αιγύπτιος έχει σκοράρει και στα 6 ματς κόντρα στην Μπόρνμουθ στο πρωτάθλημα, πετυχαίνοντας συνολικά 8 γκολ! Σαν να μην έφτανε αυτό, ο ηγέτης των «κόκκινων» έχει 11 γκολ και 6 ασίστ στην Premier League τον μήνα Αύγουστο σε 17 εμφανίσεις, όπως επίσης και 18 γκολ και 11 ασίστ στα 29 παιχνίδια που ξεκίνησε κόντρα σε ομάδες, που μόλις ανέβηκαν στην κατηγορία! Θα οδηγήσει την Λίβερπουλ στη νίκη;

Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις!

Στη Νάπολι γεννιέται ένα νέο αστέρι και όλοι προσπαθούν να μάθουν να προφέρουν το όνομα «Χβίτσα Κβαρατσχέλια». Έχουν βρει, φυσικά, ευφάνταστους τρόπους να το κάνουν, με τον Γεωργιανό να έχει τη δυνατότητα να γίνει μόλις ο 2ος παίκτης στην ιστορία της Νάπολι (από την εποχή που η νίκη δίνει 3 πόντους), που σκοράρει και στα 3 πρώτα του ματς στη Serie A (μετά τον Καγιεχόν το 2013). Μέχρι τώρα, έχει πετύχει ένα γκολ με το δεξί, ένα με το αριστερό και ένα με το κεφάλι… Θα σκοράρει και στην αναμέτρηση της Νάπολι με τη Φιορεντίνα;

✨ Il dribbling di Kvara e la testa di Minjae chiudono la gara del Maradona



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/iPO38qCWyU — Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 22, 2022

Τα σερί των γκολ

Η Λάτσιο υποδέχεται την Ίντερ σε ένα από τα μεγάλα ματς της αγωνιστικής στη Serie A και μπορεί οι «λατσιάλι» να μην έχουν χάσει κανένα από τα 3 μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά έχουν δεχθεί γκολ και στα 6 πιο πρόσφατα ματς κόντρα στους «νερατζούρι» στη Ρώμη (συνολικά 12 τέρματα). Μόλις 2 φορές στην ιστορία των αναμετρήσεών τους αυτό το σερί έφτασε στα 7, με την τελευταία να έρχεται τον Φεβρουάριο του 1960… Θα σκοράρει και πάλι η Ίντερ;

Build A Bet* στη Serie A!

Η Νιούκαστλ εντυπωσίασε την προηγούμενη εβδομάδα και θέλει να συνεχίσει έτσι και κόντρα στη Γουλβς, επί της οποίας έχει βρει δίχτυα και στα 14 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στην Premier League. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχει καταφέρει να κρατήσει το μηδέν μόλις 1 φορά σε αυτό το σερί (τον περασμένο Απρίλιο στη νίκη με 1-0). Θα συνεχιστεί αυτή η σειρά των GG;

Η Ρεάλ επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 4-1 στην έδρα της Θέλτα την προηγούμενη αγωνιστική, όμως ένα αρνητικό σερί συνεχίστηκε. Μακριά από το γήπεδό τους οι «μερένγκες» δέχονται γκολ για 7 συνεχόμενα παιχνίδια (συνολικά 8 τέρματα), επίδοση που είναι η χειρότερή τους από τον Απρίλιο του 2019 (8 αγώνες). Τώρα, η Ρεάλ θα αντιμετωπίσει την Εσπανιόλ στη Βαρκελώνη. Θα δεχθεί ξανά γκολ ή θα καταφέρει επιτέλους να κρατήσει το μηδέν;

Μεγάλο ματς στην Τουρκία, όπου η Τράμπζονσπορ υποδέχεται τη Γαλατασαράι. Οι δύο ομάδες πάντα προσφέρουν θέαμα στα μεταξύ τους παιχνίδια και τα 8 από τα 10 τελευταία για το πρωτάθλημα έληξαν με GG. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από ήττα, ρίχνοντας το βάρος στο Champions League, όπου τελικά αποκλείστηκαν από την Κοπεγχάγη και έχουν πολλά να αποδείξουν. Με τον Αβτσί στον πάγκο, μάλιστα, σε 74 συνολικά παιχνίδια δεν γνώρισαν ούτε μία φορά διαδοχικές ήττες… Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη έχουν ξεκινήσει με 2 εκτός έδρας νίκες τη σεζόν για πρώτη φορά μετά το 2009. Ποιος θα επικρατήσει τώρα;

2 - Ümraniyespor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray, 2009/10'dan bu yana ilk kez bir Süper Lig sezonundaki ilk iki deplasman maçından galip ayrıldı. Nefes. pic.twitter.com/Jlf7IP691e — OptaCan (@OptaCan) August 19, 2022

Οι Παρασκευές της Μπέτις

Η Μπέτις είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις στο ξεκίνημα της σεζόν στη LaLiga και μπορεί να υπολογίζει στο «απόλυτο» μετά τις πρώτες αγωνιστικές, από τη στιγμή που η αναμέτρηση με την Οσασούνα διεξάγεται Παρασκευή. Γιατί; Διότι, δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 τελευταία της παιχνίδια για το πρωτάθλημα τη συγκεκριμένη μέρα. Συν ότι δεν έχει ηττηθεί σε καμία από τις 8 προηγούμενες περιπτώσεις στο ζευγάρι, φτάνοντας 7 φορές στη νίκη. Το νικηφόρο σερί που τρέχει, μάλιστα, επί της Οσασούνα έχει φτάσει στα 5 παιχνίδια και μόνο κόντρα σε Εσπανιόλ (1983), Βαγιαδολίδ (1999) και Σαραγόσα (2013) σημείωσε στην ιστορία της 6 διαδοχικές νίκες… Θα παραμείνει στην κορυφή;

Περιμένει 41 χρόνια η Λυών

Με δύο νίκες έχει ξεκινήσει τη σεζόν στην Ligue 1 η Λυών και ταξιδεύει στην έδρα της Ρεμς, προκειμένου να γράψει ιστορία. Ούτε στα χρόνια της κυριαρχίας τους οι «λιονέ» δεν είχαν ξεκινήσει με 9 βαθμούς στις 3 πρώτες αγωνιστικές, κάτι που για τελευταία φορά είχε γίνει το 1981! Οι γηπεδούχοι έχουν δεχθεί 9 γκολ στο ξεκίνημα της σεζόν, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από το 1971, και με τέτοια άμυνα οι φιλοξενούμενοι είναι το φαβορί. Θα σπάσουν την παράδοση των 41 ετών;

Ligue 1 με ενισχυμένες αποδόσεις!