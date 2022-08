Το deal ανάμεσα στην Λουντογκόρτς και την Sanfrecce Hirosima φαίνεται δεδομένο, ωστόσο, ο Πιέρος Σωτηρίου θα παραμείνει στη Βουλγαρία για τα ευρωπαϊκά προκριματικά.

Ο Κύπριος επιθετικός της Λουντογκόρετς αναμένεται να κάνει το μεγάλο ταξίδι στην Άπω Ανατολή και ν' αγωνιστεί στο ποδόσφαιρο της Ιαπωνίας με την Sanfrecce Hirosima, η οποία φαίνεται ότι έχει αποσπάσει τη συγκατάθεση της ομάδας από την Βουλγαρία έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Ωστόσο, προς το παρόν ο Σωτηρίου θα παραμείνει σε... ευρωπαϊκό έδαφος, αφού, υπάρχουν εκκρεμότητες για τα προκριματικά του Champions League.

Όπως αναφέρει Βούλγαρος δημοσιογράφος, ο ποδοσφαιριστής θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τα ματς με την Ντιναμό Ζάγκρεμπ κι αν σημειωθεί πρόκριση, ο Σωτηρίου θα μείνει και για τα Playoffs και στη συνέχεια θ' αποχωρήσει για τον νέο σταθμό της καριέρας του.

