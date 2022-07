Kλοπ για Euro Γυναικών: «Κορυφαίο το επίπεδο, διαφήμιση για το ποδόσφαιρο» (vid)

Το εγκώμιο των δύο φιναλίστ του Euro 2022 Γυναικών, Αγγλίας και Γερμανίας έπλεξε ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο πολύ καλό επίπεδο που βρίσκεται πλέον το άθλημα.

Φανατικά παρακολουθεί ο Γιούργκεν Κλοπ το Euro Γυναικών που πραγματοποιείται στα γήπεδα της Αγγλίας, τονίζοντας στο Sky Sports ότι η διοργάνωση αποτελεί μια διαφήμιση για το ποδόσφαιρο. Ο προπονητής της Λίβερπουλ εκθείασε στην δήλωσή του το επίπεδο που βρίσκεται πλέον το άθλημα, ενώ έκανε και ειδική αναφορά στις δύο φιναλίστ του τουρνουά, Αγγλία και Γερμανία.

Αναλυτικά η δήλωση του Γερμανού:

«Είναι ένα φοβερό τουρνούα, το ξέραμε πριν ξεκινήσει η διοργάνωση γιατί η ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών τα τελευταία χρόνια έχει εκτοξευθεί. Τακτικά βρίσκεται σε απίστευτα υψηλό επίπεδο, τεχνικά βρίσκεται επίσης σε απίστευτα υψηλό επίπεδο. H ένταση στα παιχνίδια είναι τρομακτική, κάτι που φανερώνει ότι και στο αθλητικό και σωματικό κομμάτι τα πράγματα είναι επίσης σε κορυφαίο επίπεδο. Ειλικρινά απολαμβάνω να το παρακολουθώ, συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν γιατί πραγματικά αυτή η διοργάνωση είναι μια διαφήμιση για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο για το ποδόσφαιρο γυναικών».

Όσο για τον τελικό της διοργάνωσης, που θα φέρει αντιμέτωπες την πατρίδα του Γερμανία και την Αγγλία στην οποία εργάζεται τα τελευταία επτά χρόνια:

«Πιστεύω ότι η Αγγλία είναι το οριακό φαβορί γιατί παίζει στην έδρα της, όμως και η Γερμανία έχει μια φανταστική ομάδα και έχει τις δικές της πιθανότητες».

🎙️ "It's tactically at an incredibly high level, technically at an incredibly high level."



Jurgen Klopp is looking forward to the #WUERO2022 final between England and Germany! 🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/R0XOERMu9d