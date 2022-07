Η προσπάθεια των οπαδών της Νασιονάλ να φέρουν πίσω στην ομάδα τους τον Λουίς Σουάρες καλά κρατεί. Μετά τα εκατομμύρια tweets φόρεσαν μάσκες με το πρόσωπό του και τραγούδησαν ρυθμικά τ' όνομά του.

Μετά την αποδέσμευσή του από την Ατλέτικο Μαδρίτης, ο Λουίς Σουάρες κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ.

Ο πολύπειρος Ουρουγουανός στράικερ ξεκαθάρισε πρόσφατα, δημόσια, ότι δεν θα υπογράψει στη Ρίβερ Πλέιτ -εκ των επικρατέστερων ομάδων για την απόκτησή του- μετά τον αποκλεισμό της από τους «16» του Λιμπερταδόρες. Έτσι οι «μνηστήρες» σε όλο τον κόσμο έχουν ακόμα την ευκαιρία τους.

Αυτό είδαν και οι οπαδοί της Νασιονάλ και είπαν να κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Αρχικά κατέκλυσαν τα social media με το hashtag #SuarezANAacional. «Περισσότεροι από 50 εκατομμύρια λογαριασμοί σε σύνολο 35 χωρών και με μέσο όρο 1.500 tweets την ώρα με hashtag #SuarezANAacional», ανέφερε ο σύλλογος στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Αλλά δεν έμειναν εκεί. Περίπου 20.000 οπαδοί της φόρεσαν μάσκες και κράτησαν σχετικά πανό στο πιο πρόσφατο παιχνίδι του συλλόγου για το πρωτάθλημα και στο 9ο λεπτό του παιχνιδιού -νούμερο της φανέλας του Σουάρες- απέτισαν φόρο τιμής στον επιθετικό με σύνθημα: Όλε, ολέ, ολέ, ολέ, Λούτσο, Λούτσο!

Ο Σουάρες μαθήτευσε τέσσερα χρόνια στα μικράτατα του στη Νασιονάλ και υπέγραψε μαζί της και το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του.

‘He doesn't arrive, he returns'



20,000 Nacional fans wore Luis Suárez masks during a game on Thursday with the striker reportedly close to a return to his first club 🇺🇾 pic.twitter.com/IUZtBlkuRF