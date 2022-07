Στην Eredivisie και με τη φανέλα της Τβέντε θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Χρήστος Τζόλης, καθώς η Νόριτς συμφώνησε για τον μονοετή δανεισμό του.

Η Νόριτς υποβιβάστηκε από την Premier League, αλλά ο Χρήστος Τζόλης δεν θα είναι παρών στην επιστροφή της στην Championship. Ο Έλληνας επιθετικός οδεύει προς την Ολλανδία και την Τβέντε, καθώς τα Καναρίνια συμφώνησαν με τον ολλανδικό σύλλογο για τον δανεισμό του μέχρι το τέλος της σεζόν, όπως αναφέρει το έγκυρο «Athletic».

Ο 20χρονος πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ βρισκόταν στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων για δανεισμό μετά την αποτυχία των Καναρινιών να παραμείνουν στα «σαλόνια» του Νησιού και τελικά η Τβέντε εξασφάλισε το deal, αναλαμβάνοντας να καλύψει μεγάλο μέρος του ετήσιου μισθού του. Έτσι, ο διεθνής στράικερ θα μεταβεί την Πέμπτη στην Ολλανδία για να περάσει ιατρικά και να ανακοινωθεί στον νέο του σύλλογο, στον οποίο πέρυσι αγωνίστηκε επίσης δανεικός ένας άλλος Έλληνας, ο Δημήτρης Λημνιός.

Πάντως, με το συμβόλαιό του να λήγει το 2026, ο Τζόλης αναμένεται να επιστρέψει στη Νόριτς το ερχόμενο καλοκαίρι, έχοντας πάρει τον απαραίτητο χρόνο συμμετοχής σε ομάδα που θα αγωνιστεί και στο Conference League. Οι ιθύνοντες του κλαμπ, άλλωστε, να υπολογίζουν κανονικά στις υπηρεσίες του και να ποντάρουν στην προοπτική του με γνώμονα το μέλλον.

Παράλληλα, μεγαλώνει και η ελληνική «παροικία» της Eredivisie, στην οποία αγωνίζονται οι Παυλίδης-Χατζηδιάκος (Άλκμααρ), Δουβίκας-Μπάρκας (Ουτρέχτη) και Σιόβας-Σουρλής (Φορτούνα Σιτάρντ).

🚨 Christos Tzolis to join FC Twente from Norwich on 1yr loan. 20yo winger travels on Thurs for medical + formalities. #FCTwente to cover high % of wage & offer regular 1st team / #UECL football. Had many suitors + #NCFC still have big hopes @TheAthleticUK https://t.co/B8gXtRwmml