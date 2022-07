Κάμερες σώματος χρησιμοποιήθηκαν σε παίκτες στο φιλικό μεταξύ της Μίλαν και της Κολωνίας, προσφέροντας στους οπαδούς μοναδική εμπειρία θέασης.

Η κάμερα σώματος (body cam) της εταιρείας MindFly με τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του φιλικού προετοιμασίας της Μίλαν με την Κολωνία το βράδυ του Σαββάτου (16/7), δίνοντας στους θαυμαστές μια μοναδική, ασυναγώνιστη εμπειρία θέασης που πιθανότατα μας δίνει μια εικόνα του πώς θα παρακολουθούμε ποδόσφαιρο στο μέλλον.

Το MindFly εξαλείφει την απόσταση μεταξύ οπαδού και παίκτη επιτρέποντας στους θεατές να παρακολουθούν οποιοδήποτε παιχνίδι από την οπτική γωνία πρώτου προσώπου (FPV). Να βλέπουν δηλαδή απ' την οπτική γωνία του παίκτη.

Ο Eran Tal, ο οποίος είναι ο συνιδρυτής του MindFly, επιβεβαίωσε ότι το ματς του Σαββάτου στο RheinEnergieSTADION στην Κολωνία περιελάμβανε το MindFly και άλλες νέες τεχνολογίες ως μέρος του λεγόμενου «Παιχνίδι Καινοτομίας».

Στην ουσία ο παίκτης φοράει ένα λεπτό γιλέκο με ενσωματωμένη την κάμερα. Δύο παίκτες της Κολωνίας φόρεσαν τα γιλέκα της MindFly και το αποτέλεσμα είναι «τρελό»!

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

A Mindfly bodycam was used in Cologne v Milan, capturing this Olivier Giroud goal pic.twitter.com/y7CFELBeKk