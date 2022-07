Ο Γουέιν Ρούνεϊ επέστρεψε κι επίσημα στη DC United του Ταξιάρχη Φούντα, αυτή τη φορά για να την καθοδηγήσει από την άκρη του πάγκου.

Νέος προπονητής της DC United είναι με κάθε επισημότητα ο Γουέιν Ρούνεϊ. Περίπου τρία χρόνια μετά την αποχώρησή του από τον σύλλογο του MLS, ο Άγγλος legend και πρώην τεχνικός της Ντέρμπι Κάουντι ανακοινώθηκε στην ομάδα της πρωτεύουσας των ΗΠΑ, στην οποία θα βρει τον δικό μας, Ταξιάρχη Φούντα.

Οι δύο πλευρές είχαν φτάσει σε συμφωνία εδώ και μερικές μέρες, με τον ρέκορντμαν τερμάτων στην ιστορία της εθνικής Αγγλίας να μένει ελεύθερος από τα Κριάρια μετά τον υποβιβασμό τους στην League One.

O 37χρονος coach παρουσιάστηκε επίσημα από τη διοίκηση της DC, με την οποία ως παίκτης σημείωσε συνολικά 25 γκολ και 14 ασίστ σε 52 εμφανίσεις. Πλέον, στη γραμμή κρούσης θα μανατζάρει ο ίδιος τον Φούντα, ο οποίος έχει ξεκινήσει εκπληκτικά την πορεία του στο MLS και είναι και ο μοναδικός παίκτης της ομάδας που θα συμμετάσχει στο All-Star Game.

👔 Welcome back, Wayne 👏



The club is excited to announce @WayneRooney as the new head coach of D.C. United.