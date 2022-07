Ο Ταξιάρχης Φούντας κλήθηκε στο All-Star Game του MLS μετά τις τρομερές του εμφανίσεις με τη DC United και το έμαθε στην προπόνηση της ομάδας, εν μέσω... πειραγμάτων και αποθέωσης από τους συμπαίκτες του.

Στο All-Star Game του NBA υπάρχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Πλέον, το ελληνικό στοιχείο αναμένεται να κάνει την εμφάνισή του και σε αυτό του MLS. Ο Ταξιάρχης Φούντας εξαργύρωσε τις τρομερές του εμφανίσεις με την DC United στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αποτελώντας μέλος της επίλεκτης ομάδας του πρωταθλήματος που θα παίξει στο All-Star Game κόντρα στην αντίστοιχη της μεξικανικής Λίγκας στις 10 Αυγούστου!

Ο «Taxi», όπως τον αποκαλούν στις ΗΠΑ, ήταν ένα από τα Coach's picks, τις επιλογές δηλάδή των προπονητών του MLS, συνέπεια απολύτως λογική μετά το φοβερό του ξεκίνημα με τη DC United, με την οποία μετράει εννέα γκολ και τρεις ασίστ σε έντεκα συμμετοχές ισοφαρίζοντας το ρεκόρ συνεισφοράς τερμάτων για πρωτοεμφανιζόμενο του MLS.

Μάλιστα, οι άνθρωποι του συλλόγου φρόντισαν να απαθανατίσουν τη στιγμή που ο Έλληνας επιθετικός μαθαίνει για τη συμμετοχή του στην αναμέτρηση, κοιτώντας το matrix του γηπέδου μαζί με τους συμπαίκτες του την ώρα της προπόνησης.

No one deserves it more 👏



🎥 » Watch the moment @T_Fountas found out he was going to the 2022 @MLS #AllStar Game 🤩 pic.twitter.com/ocWUCzZyrX