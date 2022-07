Η Πάρτικ Θιστλ έβγαλε φανέλα εμπνευσμένη από τον τρομακτικό ήλιο «Kingsley», τη διάσημη μασκότ της και το αποτέλεσμα είναι τόσο κιτς που καταντάει... κουλ.

Με μια πρώτη ματιά διεκδικεί το βραβείο της πιο κακόγουστης φανέλας όλων των εποχών. Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι αξιομνημόνευτη, ξεχωριστή, με ξεκάθαρο κόνσεπτ και ίδεα πίσω από τον σχεδιασμό της. Η σκωτσέζικη Πάρτικ Θιστλ, ομάδα της 2ης κατηγορίας, αποφάσισε να αφιερώσει τη νέα της φανέλα στη μασκότ της τον «Kingsley», έναν όχι και τόσο... χαρούμενο ήλιο που παρ' όλα αυτά έχει γίνει σημείο αναφοράς και πηγή εμπορικής εκμετάλλευσης για τον σύλλογο, με το αποτέλεσμα να κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Όχι άδικα.

Η εν λόγω εμφάνιση έχει τις χαρακτηριστικές κιτρινοκόκκινες ρίγες, μόνο που από το σημείο του θώρακα και κάτω απλώνoνται οι αχτίδες του «Kingsley», ο οποίος και καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της. Το... κερασάκι είναι αναμφίβολα το σορτσάκι, το οποίο είναι επίσης εμπνευσμένο από το αντίστοιχο της μασκότ, στα χρώματα δηλαδή της παραδοσιακής καρό φούστας-σήμα κατατεθέν των Σκωτσέζων. Τόσο εκκεντρικό, τόσο αλλόκοτο, που ίσως και να προσελκύει τελικά αρκετό κόσμο, αν κρίνει κανείς από τα διθυραμβικά σχόλια που έλαβε στα social media. Πώς σας φαίνεται;

Scottish side Partick Thistle have based their new kit on their mascot 🌞 pic.twitter.com/v4RWfQYBat — ESPN UK (@ESPNUK) July 9, 2022

Scottish club Partick Thistle have a kit next season inspired by their iconic mascot Kingsley 😬☀️ pic.twitter.com/oUlcD9qlYX July 7, 2022

💛 The Kingsley kit! ❤️



Scottish Championship side Partick Thistle have created an alternative strip, inspired by their famous mascot.



We're not sure what's better, the shorts or the shirt? pic.twitter.com/nfly6Fh4vG — Football on BT Sport (@btsportfootball) July 7, 2022

I don’t know know who needs to know this but Partick Thistle just released their new kit and it’s inspired by their mascot named Kingsley and now I’m adding the club to the list of 56 clubs that I officially support because the kit is absolute fire. ☀️ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/a5SbIIPQRz — Zwë 👑 (@ZwebackHD) July 7, 2022