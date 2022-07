Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Μάντσεστερ Σίτι, «City Football Group» ανακοίνωσε την εξαγορά της Παλέρμο, με το ιταλικό κλαμπ να γίνεται η 11η ομάδα του ομίλου.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η εξαγορά της Παλέρμο. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία της Μάντσεστερ Σίτι, «City Football Group» επεκτάθηκε και στην Ιταλία, καθώς αγόρασε το 80% των μετοχών των «Ροσανέρο» από τον Ντάριο Μίρι αντί 13 εκατομμύρια ευρώ συν κάποια μπόνους. Η Παλέρμο το 2019 είχε χρεοκοπήσει, έφτασε μέχρι την τέταρτη κατηγορία του ιταλικού ποδοσφαίρου και πριν λίγες εβδομάδες επέστρεψε στην Serie B.

Το City Football Group έχει ακόμη στην κατοχή του τις Μάντσεστερ Σίτι, Νιού Γιορκ Σίτι, Μέλμπουρν Σίτι, Μοντεβιδέο Τορκί Σίτι (Ουρουγουάη), Τρουά, Λομέλ (Βέλγιο), Μουμπάι Σίτι (Ινδία) ενώ έχει ποσοστά και στις Τζιρόνα, Σιχουάν Τζιουνιού (Κίνα) και Γιοκοχάμα Μαρίνος (Ιαπωνία).

