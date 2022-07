Απολαμβάνοντας τον ήλιο και το πιο χαλαρό ποδόσφαιρο στις καλοκαιρινές του διακοπές στο Μαϊάμι, ο Πολ Πογκμπά φαίνεται ότι θέλει αρκετή δουλειά ακόμα μετά από τόσους μήνες αποχής, αφού αστόχησε σε κενή εστία!

Ο Πολ Πογκμπά αν και φέρεται να έχει συμφωνήσει με την Γιουβέντους, ακόμα τίποτα δεν έχει επισημοποιηθεί, οπότε είναι ακόμα ελεύθερος στα επαγγελματικά του...

Ο Γάλλος χαφ έπαιξε στο κλασσικό 5x5 προφανώς με φίλους του, η παρουσία του είναι τέτοια που φυσικά δύσκολα περνάει απαρατήρητη, όπως δεν πέρασε απαρατήρητη και η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του.

Σε κενή εστία, παίρνοντας το γύρισμα από συμπαίκτη του, πλάσαρε με το αριστερό και έστειλε τη μπάλα δίπλα απ' τα δοκάρια, με αποτέλεσμα να απογοητευθεί και ο ίδιος.

Pogba playing in the Miami sunshine ☀️



(via elchapowhodat/TT) pic.twitter.com/hDq7fKok7S