Η UEFA μαζί με την CONMEBOL σε επίσημο περιοδικό που κυκλοφόρησε για το Finalissima, χαρακτήρισαν τον Λιονέλ Μέσι κορυφαίο όλων λόγω και των 7 κατακτήσεων της Χρυσής Μπάλας, πράγμα που φυσικά σχολιάστηκε...

Ο ηγέτης της «αλμπισελέστε» πήρε το δεύτερο τρόπαιο της θητείας του στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, σηκώνοντας το τρόπαιο του Υπερπρωταθλητή μετά το Copa America του περασμένου καλοκαιριού.

Στο επίσημο περιοδικό που κυκλοφόρησε και το οποίο φέρει την υπογραφή των UEFA και CONMEBOL, παρουσιάζεται η Αργεντινή ως η ομάδα της οποίας ηγείται ο κορυφαίος ποδοσφαιριστών όλων των εποχών.

Μάλιστα, αναφέρεται πως «δεν υπάρχει κάτι περισσότερο για να ειπωθεί για εκείνον» και φυσικά αυτό έγινε... βούτυρο στο ψωμί των θαυμαστών του Μέσι, αλλά και εκείνων του Κριστιάνο Ρονάλντο, στην αιώνια κόντρα που δεν θα σταματήσει ποτέ για τον απόλυτο GOAT.

🗞 Yesterday, an official licensed product (by UEFA and CONMEBOL) basically called Lionel Messi the greatest ever. pic.twitter.com/1Aw8chqeah