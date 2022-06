Ο Λίο Μέσι μπορεί να πανηγύρισε μόλις το δεύτερο τρόπαιό του με την Αργεντινή, ωστόσο, γι' ακόμα μια φορά έβαλε το... πόδι του σε ματς όπου κρινόταν τίτλος. Και όντας άνθρωπος για τους τελικούς, έγινε ξανά MVP στο ίδιο γήπεδο, 11 χρόνια μετά.

Ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της Αργεντινής έφτιαξε το πρώτο γκολ από τον Λαουτάρο, είχε συμμετοχή στο τρίτο τέρμα της «αλμπισελέστε» από τον Ντιμπάλα για το τελικό σκορ (3-0) απέναντι στους Ιταλούς και πανηγύρισε την κατάκτηση του Finalissima.

Οι προσπάθειές του και η συνεισφορά στον θρίαμβο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του, τον ανέδειξαν MVP του πρώτου αγώνα για Υπερπρωταθλητή, μετά από 29 χρόνια!

Ωστόσο, στο ίδιο γήπεδο, είχε πάρει ξανά το βραβείο του κορυφαίου, πάλι σε τελικό, πίσω στο 2011. Τότε είχε σκοράρει κιόλας για την μαγική Μπαρτσελόνα του Πεπ Γκουαρδιόλα που είχε διαλύσει με το τελικό 3-1 την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Γουέμπλεϊ» για το Champions League...

Το φετινό ματς με την «σκουάντρα ατζούρα» ήταν ο 45ος τελικός της καριέρας του, έχει κατακτήσει τους 40 εξ αυτών, ωστόσο, κάθε φορά φροντίζει ώστε να μπορεί να φεύγει από το γήπεδο με ψηλά το κεφάλι. Είτε είναι θριαμβευτής, είτε ηττημένος. Κάπως έτσι έχει μετρήσει συμμετοχή σε 46 γκολ (είτε ως σκόρερ, είτε ως assist-man) σε αυτά τα 45 ματς που έχει διεκδικήσει τρόπαιο.

Lionel Messi has played two finals at Wembley:



🏆 2011 Champions League

🏆 2022 Cup of Champions



He's scored one, assisted two, lifted two trophies and been named Man of the Match in both games. pic.twitter.com/siuadfcjPL