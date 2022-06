Κάθε φορά, ένα στιγμιότυπο θα ξυπνάει όλες τις μνήμες. Και θα δίνει συνεχώς νέες αφορμές για όσα τον ενώνουν με τον Μαραντόνα. Ξανά ο Λίο Μέσι βρέθηκε περικυκλωμένος από αντιπάλους, σε ένα φωτογραφικό κλικ που κάνει πάντα την εμφάνισή του σχεδόν... μοιραία.

Θα μπορούσε να είναι κάτι συνηθισμένο, φυσιολογικό και... αναπόφευκτο.

Ο Μέσι είναι. Αν δεν πέσουν πάνω του δυο και τρεις και τέσσερις αντίπαλοι για να του κλείσουν κάθε διάδρομο, σε ποιον θα το κάνουν; Κι όμως, κάθε φορά που συμβαίνει, έρχεται για να θυμίσει σε όλους εκείνες τις στιγμές του μεγάλου Μαραντόνα.

Και φυσικά να κάνει τους Αργεντινούς να συνεχίσουν να πιστεύουν πως ο ποδοσφαιρικός τους Θεός έχρισε εκείνος τον διάδοχό του για την ηγεσία της «αλμπισελέστε».

Στο Finalissima κόντρα στην Ιταλία, οι κατακτητές του Euro περικύκλωσαν τον Μέσι όπως συμβαίνει συχνά – πυκνά, όμως, κάθε φορά, αυτό το συγκεκριμένο κλικ όταν βγαίνει στην επιφάνεια, γράφει τη δική του ιστορία...

This photo of Diego Maradona up against 6 opponents is incredible. One of the greatest ever... pic.twitter.com/J4wJJ4VnYE