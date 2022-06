«Υπογράφει στη Φαμαλικάο ο Αντρέ Σιμόες»

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ αναμένεται να επιστρέψει στην πατρίδα του για χάρη της Φαμαλικάο.

Έπειτα από επτά χρόνια ο Αντρέ Σιμόες αποχώρησε από την ΑΕΚ και το προηγούμενο διάστημα είχε δύο προτάσεις στα χέρια του. Μια από τη Φαμαλικάο της πατρίδας του και μία από την κυπριακή ΑΕΛ Λεμεσού.

Τελικά, όπως όλα δείχνουν, ο Σιμόες φαίνεται πως θα επιλέξει την επιστροφή στην Πορτογαλία. Όπως τονίζει ο δημοσιογράφος Πέδρο Σεπούλβεδα αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τριών ετών με τη Φαμαλικάο, υπογραμμίζοντας πως ο Σιμόες είναι εκεί για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

❗️André Simões muito perto ser reforço do @FCF1931_Oficial . Contrato para as próximas três temporadas. Jogador já está em Portugal para concluir as negociações. ✍🏼⏳ https://t.co/RmGWQQLJI0