Με επίσημη ανακοίνωσή της, η UEFA γνωστοποίησε την απόφασή της να αποκλείσει το ενδεχόμενο κλήρωσης των ουκρανικών συλλόγων με κλαμπ από τη Λευκορωσία, λόγω του ρόλου της τελευταίας στη ρωσική εισβολή.

Οι ομάδες της Ρωσίας αποκλείστηκαν από όλες τις διοργανώσεις της UEFA για την επόμενη σεζόν, ως μία από τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Το ίδιο, όμως, δεν ισχύει και στην περίπτωση της «συνεργού», Λευκορωσίας, καθώς μέχρι πρότινος η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική Αρχή δεν είχε προχωρήσει σε οποιαδήποτε τιμωρία.

Αντ' αυτού, όπως αποφασίστηκε στο συνέδριο της οργανωτικής επιτροπής στη Νιόν, η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία αποφάσισε να βάλει τέλος στην πιθανότητα συνάντησης μιας ουκρανικής και μιας λευκορωσικής ομάδας σε διεθνή ή διασυλλογική διοργάνωση, αποκλείοντας τις κληρώσεις μεταξύ κλαμπ των δύο χωρών.

Μέχρι στιγμής, ο μοναδικός περιορισμός που επιβλήθηκε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λευκορωσίας ήταν ότι η εθνική της ομάδα καλείται να δώσει τους μελλοντικούς αγώνες της σε ουδέτερη έδρα και χωρίς φιλάθλους στις εξέδρες.

The UEFA Executive Committee has today decided to prevent teams from Belarus and Ukraine from being drawn against each other in any future UEFA competitions with immediate effect and until further notice.



