Οπαδοί της Ουκρανίας δημιούργησαν ένα τρομερό κορεό στην αναμέτρηση με το Βέλγιο, το οποίο αποτελούταν από 182 φωτογραφίες νεκρών στρατιωτών.

Στη φάση των Ομίλων σταμάτησε το «ταξίδι» της Ουκρανίας στο EURO 2024. Η ομάδα του Ρεμπρόφ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλίαμε το Βέλγιο και από τη στιγμή που υστερεί στην τετραπλή ισοβαθμία του 5ου Group έμεινε εκτός διοργάνωσης.

Κατά τη διάρκεια του ματς οι οπαδοί της Ουκρανίας σήκωσαν ένα τρομερό κορεό που αποτελούταν από 182 φωτογραφίες νεκρών στρατιωτών στον πόλεμο με τη Ρωσία, που δημιουργήθηκε με τη χρήση AI και σχημάτισε την εικόνα του νεαρού στρατιώτη και φιλάθλου Νάζαρι Χρίντσεβιτς, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο μέτωπο.

⚡️ At the Ukraine vs. Belgium match, fans displayed a banner featuring a portrait of Nazariy Hryntsevich, a fallen soldier and football fan.



The image was generated by AI from photos of 182 fallen Ukrainian soldiers who were part of fan movements supporting Ukrainian clubs. pic.twitter.com/pBMUmLWMXc