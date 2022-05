Η Χρυσή Μπάλα θα απονέμεται από δω και στο εξής με βάση την αγωνιστική περίοδο και όχι το ημερολογιακό έτος, με το «France Football» να ορίζει τη φετινή απονομή για τις 17 Οκτωβρίου, ενώ δύο μήνες πριν θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες (12 Αυγούστου).

Το αιώνιο ερώτημα γύρω από τον θεσμό της Χρυσής Μπάλας ήταν το εξής: να δίνεται προτεραιότητα στις ατομικές επιδόσεις και τους αριθμούς ή τα συλλογικά επιτεύγματα και την επιρροή του παίκτη στην ομάδα του; Πλέον, τα κριτήρια της ετήσιας απονομής αλλάζουν, στο πλαίσιο των ριζικών ανατροπών που είχε προαναγγείλει το «France Football». Ανάμεσά τους και η ψηφοφορία με όρια την αγωνιστική περίοιδο, αντί του ημερολογιακού έτους που ίσχυε μέχρι και πέρυσι.

Το γαλλικό περιοδικό ενημέρωσε ότι η φετινή απονομή θα διεξαχθεί στις 17 Οκτωβρίου, δύο μήνες νωρίτερα δηλαδή απ' ό,τι μέχρι πρότινος και οι υποψηφιότητες των φετινών βραβείων (Χρυσή Μπάλα ανδρών και γυναικών, το Kopa Trophy στον κορυφαίο νεαρό παίκτη κάτω των 23 και το Yashin Trophy για τον κορυφαίο κίπερ) θα ανακοινωθούν στις 12 Αυγούστου. Με δεδομένο ότι η βαρύτητα ρίχνεται πια στις ατομικές εμφανίσεις, το μεγάλο φαβορί για την έκδοση του 2022 είναι ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος πραγματοποιεί την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και συν τοις άλλοις οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα και στον τελικό του Champions League.

