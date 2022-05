Ο νέος τεχνικός της Μπενφίκα, Ρόγκερ Σμιντ, σε μια από τις πρώτες του εισηγήσεις στη διοίκηση ζήτησε την απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα, Μπερντ Λένο για «ανταγωνιστή» του Οδυσσέα Βλαχοδήμου στον «άσο».

Ο Ρόγκερ Σμιντ την Τετάρτη (18/5) υπέγραψε και ανακοινώθηκε από τη Μπενφικά, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία των «Αετών της Λισαβόνας» μέχρι το 2024. Ο πρώην τεχνικός της Αϊντχόφεν έχει κάνει ήδη τις πρώτες του εισηγήσεις στη διοίκηση του κλαμπ και ανάμεσα σε αυτές είναι και η ενίσχυση στον «άσο».

Πιο συγκεκριμνένα ο 55χρονος τεχνικός σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Correio da Manhã» έχει ζητήσει την απόκτηση του τερματοφύλακα της Άρσεναλ, Μπερντ Λένο, ως «ανταγωνιστή» του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Οι δυο Γερμανοι είχαν συνεργαστεί στη Λεβερκούζεν από το 2014 μέχρι το 2017, όπου από τον Λένο... ξεκινούσε η ενδεκάδα.

