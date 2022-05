O Ελληνοαυστραλός τεχνικός της Σέλτικ, Άγγελος Ποστέκογλου, αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής της χρονιάς στην σκωτσέζικη Premiership.

O Άγγελος Ποστέκογλου το καλοκαίρι βρέθηκε κοντά στην ΑΕΚ, όμως εν τέλει υπέγραψε στη Σέλτικ και την καθοδήγησε στην κατάκτηση του 52ου πρωταθλήματος Σκωτίας στην ιστορία του συλλόγου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ανέλαβε μια ομάδα που είχε χάσει το πρωτάθλημα την προηγούμενη σεζόν από τη Ρέιντζερς του Στίβεν Τζέραρντ και την οδήγησε στην κορυφή με τέσσερις βαθμούς περισσότερους από τους αιώνιους αντιπάλους τους (93-89) και μαζί εξασφάλισε την παρουσία των «Κελτών» στους ομίλους του Champions League της επόμενης σεζόν μετά από τέσσερα χρόνια.

Ο προπονητής του πρώτου σκόρερ του πρωταθλήματος Σκωτίας, Γιώργου Γιακουμάκη, αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην Premiership, παρέλαβε το πρωί της Τρίτης (17/5) το βραβείο του και ανέφερε: «Είναι πολύ ευχάριστο να κερδίζεις τέτοια βραβεία και δείχνει πως κάνουμε κάτι σωστά και έχουμε πετύχει. Για μία ακόμα φορά όμως θέλω να τονίσω πως πρόκειται για ομαδική δουλειά, που συμμετέχουν οι παίκτες και το προπονητικό τιμ. Το Σέλτικ Παρκ το περασμένο Σάββατο ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η ατμόσφαιρα δεν μπορούσε να συγκριθεί με κάποια άλλη και ήταν πραγματικό προνόμιο να είναι μέρος μίας ημέρας γιορτής».

🏆 𝘼𝙣𝙤𝙩𝙝𝙚𝙧 𝙤𝙣𝙚....



🍀 #CelticFC's Ange Postecoglou is the @GlensVodkaLLG Manager of the Season!



Congrats and well deserved, boss! 🙌



𝗪𝗲. 𝗡𝗲𝘃𝗲𝗿. 𝗦𝘁𝗼𝗽. 🏆🍀