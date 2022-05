Ο Γιακουμάκης δεν «φοβήθηκε» να πάρει τη φανέλα του Λάρσον και δικαιώθηκε (vids)

O 28χρονος φορ έφτασε τα εννέα γκολ στο πρωτάθλημα σε μόλις 16 εμφανίσεις του και οδήγησε τη Σέλτικ στην κατάκτηση του τίτλου στη Σκωτία.

Ηταν τέλη Αυγούστου όταν ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε το ταξίδι Ολλανδία-Σκωτία και μετά από μία σεζόν στη Φένλο όπου… πήγε να τη σώσει μόνος του (26 γκολ σε 30 αγώνες), υπέγραψε στη Σέλτικ. Οι Κέλτες κατέβαλαν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, το προηγούμενο club του διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης (10%), ενώ και η ΑΕΚ πήρε ένα μέρος των χρημάτων που δαπανήθηκαν για χάρη του.



Ετσι έφτασε στη Γλασκώβη και από τη πρώτη στιγμή στάθηκε στην εκεί παρουσία του Βασίλη Μπάρκα αλλά και την παλαιότερη του Γιώργου Σαμαρά. Βλέπετε ο τελευταίος είναι κάτι σα «μύθος» για το club και ο 28χρονος φορ σχολίασε πως πριν κλείσει το deal μίλησε και με τους δύο και αμφότεροι του είπαν τα καλύτερα. Χθες (11/5), εννέα μήνες, μετά η Σέλτικ είναι πρωταθλήτρια και εκείνος αποτελεί το σημείο αναφοράς.

Georgios Giakoumakis became the 3️⃣rd Celtic player to score a Hat Trick this season on Sunday! 🎩 #FFScotland pic.twitter.com/rOZGtFSloF — Fantasy Football Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@FantasyScotland) February 21, 2022



Ας γυρίσουμε όμως πίσω στο χρόνο και στις πρώτες του στιγμές στη χώρα και πιο συγκεκριμένα όταν του είπαν να επιλέξει νούμερο, όπου… τόλμησε κάτι που προκάλεσε «συζητήσεις» στους διαδρόμους του Σέλτικ Παρκ. «Το 7», μετέφερε στους ανθρώπους του συλλόγου, αντί του «9» ή άλλων παρεμφερών που είθισται να παίρνουν οι «φουνταριστοί».

Βλέπετε αυτό ήταν για πολλά χρόνια… καταχωρημένο στον Χένρικ Λάρσον που από το 1997 ως το 2004 ήταν το μεγάλο «κανόνι» του συλλόγου και ο Σουηδός μνημονεύεται ως ένας εκ των κορυφαίων ποδοσφαιριστών που φόρεσαν τη φανέλα του. Αυτόματα οι συγκρίσεις και τα σχόλια ήταν… αναπόφευκτο «κακό». «Γνώριζα το συμβολισμό και την πίεση που αυτόματα έβαλα στον εαυτό μου. Δεν τη φοβάμαι και είναι κάτι που ήθελα να κάνω», τόνισε σε ανύποπτη στιγμή για την παραπάνω του κίνηση. Εκ των υστέρων απέδειξε πως είχε δίκιο.



Στην περίπτωσή του μάλιστα δεν ισχύει το απόφθεγμα πως «η καλή ημέρα φαίνεται από το πρωί», αφού λίγο μετά την έλευσή του αντιμετώπισε ένα πρόβλημα τραυματισμού, «έχασε» πολύτιμο έδαφος και το φινάλε του 2021 τον βρήκε να έχει παίξει πάνω από 60 λεπτά σε μόλις δύο από τα συνολικά 25 ματς της Σέλτικ σε όλες τις διοργανώσεις για τη σεζόν 2021/22, όπου παράλληλα σημείωσε μόλις ένα γκολ (κόντρα στη Σεντ Τζόνσον). Σε ορισμένα βέβαια δεν είχε ακόμη αποκτηθεί, αλλά η ουσία είναι πως αναζητούσε τα πατήματά του, χρόνο ώστε να εγκλιματιστεί στο 100% και κυρίως ρυθμό, αφού ως επί το πλείστων έρχονταν από τον πάγκο για «χοντρικά» μισή ώρα δράσης.



Το 2022 όμως «θύμισε» σε όλο τον κόσμο τον ποδοσφαιριστή που «πυροβολούσε» συνεχώς στην Eredivisie και… πήρε μπρος. Η αρχή έγινε στο 2-1 επί της Αλόα για το Κύπελλο, λίγες ημέρες μετά βρήκε δίχτυα και στην αναμέτρηση με τη Χαρτς όπου η Σέλτικ επικράτησε με το ίδιο σκορ και αυτή τη στιγμή μετρά στο τρέχων έτος 14 γκολ και μία ασίστ σε μόλις 18 συμμετοχές του (μεταξύ άλλων και δύο χατ-τρικ), επίδοση που θα ήταν σίγουρα μεγαλύτερη αν δεν έμενε εκτός λόγω ενός διαστρέμματος που τον ταλαιπώρησε για περίπου 1,5 εβδομάδα τον περασμένο μήνα.



Georgios Giakoumakis netted a hat trick for Celtic in GW31! 🎩 #FFScotland pic.twitter.com/R673zl6rQ4 March 23, 2022

Η «σούμα» λοιπόν λέει πως μόνο στο πρωτάθλημα έχει εννέα τέρματα σε 16 ματς (τον Μάρτιο αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης της κατηγορίας), συνολικά 15 σε όλες τις διοργανώσεις και στο πρόσφατο (11/5) 1-1 με τη Νταντί Γιουνάιτεντ που έστεψε και μαθηματικά τη Σέλτικ πρωταθλήτρια ήταν εκείνος που κατά σύμπτωση σημείωσε το «χρυσό» γκολ της ομάδας του. Ετσι το ήθελε προφανώς η… μοίρα.



Το «μυστικό» του «Γιάκο», όπως τον φωνάζουν στην ομάδα, ίσως και να είναι πως ο «dj» των αποδυτηρίων (ένας φυσιοθεραπευτής) βρήκε το… κουμπί του και συχνά-πυκνά βάζει στα ηχεία τραγούδια της αγαπημένης του Νατάσας Θεοδωρίδου. Βέβαια τα πάντα εξαρτώνται από τη δουλειά και εκείνος… δεν τη φοβάται. Οσο για τον ελεύθερο χρόνο. Κολλητός με τον Μπάρκα, μαζί με τον Ζότα από την Πορτογαλία, τον Βίκερς από τις ΗΠΑ και τον Σουηδό Στάρφλετ φτιάχνουν μία ωραία παρέα.



Η ουσία λοιπόν είναι πως στο νησί μαθαίνουν συρτάκι για χάρη του, αν και είναι κάπως… διασκευασμένο στο στυλ του τραγουδιού που γράφθηκε πρόσφατα για εκείνον και λέει χαρακτηριστικά. «Giakoumakis comes from Greece. When he plays he scores with ease. He leads the line he plays up top Our number 7 gift from God».

Τι σημαίνει; «Πως ο Γιακουμάκης που έρχεται από την Ελλάδα σκοράρει με ευκολία και το Νο 7 που φορά είναι ένα δώρο από το Θεό».