H UEFA επέτρεψε σε εκπρόσωπο της «αποκομμένης» από το ποδόσφαιρο, Ρωσίας να συμμετάσχει στο 46ο συνέδριό της Ευρωπαϊκής Ποδόσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Στη Βιέννη έλαβε χώρα την Τετάρτη (11/5) το 46ο συνέδριό της UEFA, στο οποίο έλαβε μέρος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας της Ρωσίας, η οποία είναι «αποκομμένη» από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Θυμίζουμε πως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία οι Εθνικές Ομάδες και οι σύλλογοι της Ρωσίας έχουν αποκλειστεί μέχρι νεωτέρας, από όλες τις διοργανώσεις.

«Ο Γενικός Γραμματέας της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ρωσίας παρευρέθηκε στο σημερινό Συνέδριο στη Βιέννη», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της UEFA.

Russia present at UEFA Congress in Vienna. Ukraine cannot be because they were invaded by Russia. Ukraine delegate on video. pic.twitter.com/GFCFaIbXye