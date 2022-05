Η βαρβαρότητα στο ποδόσφαιρο της Γκάνας ξεπέρασε κάθε όριο, καθώς μερίδα οπαδών της Μπαφούρ πήραν στο κυνήγι τους παίκτες της Ταμάλε Σίτι μετά το μεταξύ τους 1-1 και επιτέθηκαν στο πούλμαν της αποστολής.

Σοκαριστικά και άκρως ντροπιαστικά σκηνικά έλαβαν χώρα στην Γκάνα και στο τοπικό πρωτάθλημα. Η Ταμάλε Σίτι, ομάδα 1ης κατηγορίας δέχθηκε άγρια επίθεση από οπαδούς της Μπαφούρ, μετά την ισοπαλία που απέσπασε στην έδρα της με σκορ 1-1.

Μετά το τέλος του αγώνα, μερίδα των αντιπάλων οπαδών εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό προς το πούλμαν της αποστολής της Ταμάλε, δημιουργώντας εικόνες καταδίωξης στους δρόμους της περιοχής Νσοάτρε.

After Tamale city drew 1 1 with baffour Awuah soccer Academy,some fans in nsuatre Attacked them.i can clearly see that We still have a long way to https://t.co/AQBGYWlPOv division 1 league zone1 hmmmm.@DivisionOneGH @ghanafaofficial @WontumiSports_ pic.twitter.com/eGHm4YMLZU — Abou Diaby (Owuraku) (@EffahOwusuJose1) May 8, 2022

Το γεγονός έφεραν στο φως οι ίδιοι οι παίκτες της Ταμάλε Σίτι μέσω βίντεο που ανήρτησαν στα social media από τη στιγμή της καταδίωξης, στο οποίο και φαίνονται τόσο οι αντίπαλοι οπαδοί που τους κυνηγούσαν με μηχανές, όσο και τα σπασμένα τζάμια στο πούλμαν αλλά και οι τραυματισμοί των παικτών στο κεφάλι και το σώμα τους.

Players of Tamale City took this footage as they were being pursued following an alleged attack on them. This happened after they were leaving Nsoatre, where they drew Baffour Soccer Academy.#Joysports pic.twitter.com/bF3d9pnPZh — Joy Sports (@JoySportsGH) May 8, 2022

Για το περιστατικό η Ταμάλε Σίτι τοποθετήθηκε και μέσω του λογαριασμού της στο twitter, γράφοντας: «Δεχθήκαμε απάνθρωπη μεταχείριση στο Νσοάτρε και το έγκλημά μας ήταν απλά ότι φέραμε ισοπαλία με την Μπαφούρ Ακάντεμι. Το όνειρό μας είναι ακόμη ζωντανό! Καμία μορφή εκφοβισμού δεν μπορεί να μας σταματήσει»