Η φανέλα που φορούσε ο Ντιέγκο Μαραντόνα όταν σημείωσε το γκολ του «Χέρι του Θεού» πωλήθηκε για 8,4 εκατ. ευρώ αυτήν την εβδομάδα, αλλά ο Πίτερ Σίλτον, τότε τερματοφύλακας των Άγγλων, δηλώνει ότι δε θα τη χρησιμοποιούσε ούτε για να καθαρίσει τα πιάτα του.

Έχουν περάσει 36 χρόνια από εκείνο τον ιστορικό προημιτελικό Αργεντινή - Αγγλία στο στάδιο Ατζέκα του Μεξικού. Ο πρωταγωνιστής του αγώνα, Ντιέγκο Μαραντόνα, δεν είναι πια ανάμεσά μας, και η φανέλα του από τη μυθική εκείνη εμφάνιση, όπου πέτυχε το «χέρι του Θεού» και το κορυφαίο γκολ της ιστορίας των Μουντιάλ, πωλήθηκε σε δημοπρασία στο Λονδίνο με ποσό ρεκόρ!

Ωστόσο, ο 72χρονος πλέον, αρχηγός τότε των «τριών λιονταριών» Πίτερ Σίλτον είπε ότι θα την είχε «σκίσει σε χίλια κομμάτια» αν ήξερε ότι ήταν στα αποδυτήρια της ομάδας του μετά την ήττα στον προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1986.

Ο Μαραντόνα σ' εκείνο το παιχνίδι πήδηξε και δίνοντας μια γροθιά στην μπάλα την πέρασε από τον Σίλτον σκοράροντας στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον παλαίμαχο πια κίπερ να μην μπορεί να... το ξεχάσει. Πωλητής της φανέλας είναι ο μέσος Στιβ Χοτζ στα 59 του τώρα χρόνια, δεν είπε στους συμπαίκτες του ότι είχε ανταλλάξει φανέλες με τον Αργεντινό θρύλο στο τέλος του αγώνα.

Ο Σίλτον σε συνέντευξή του στην Sun τόνισε πως: «Δεν θα είχα ανταλλάξει φανέλες με τον Μαραντόνα ούτε για όλο το τσάι στην Κίνα για αυτό που συνέβη εκείνη την ημέρα. Δεν θα την χρησιμοποιούσα καν στο σπίτι, ούτε καν για να καθαρίσω τα πιάτα στο μπανγκαλόου μου. Αν εγώ και μερικοί από τους άλλους παίκτες ήξεραν ότι ο Χοτζ είχε τη φανέλα στα αποδυτήρια, τότε δεν θα κατάφερνε να την κρατήσει. Στην κάψα του παιχνιδιού, θα είχε κοπεί σε χίλια κομμάτια - και στοιχηματίζω ότι ο Χοτζ είναι χαρούμενος τώρα που δεν το κάναμε αυτό. Ήξερε τι έκανε όταν δεν μας είπε ότι την έχει. Ήμασταν πολύ θυμωμένοι», διηγήθηκε για να προσθέσει ότι είναι χαρούμενος που ένας Άγγλος πήρε κάτι από αυτό το παιχνίδι!

Πριν δημοπρατηθεί η φανέλα του Ντιεγκίτο το προηγούμενο ρεκόρ πώλησης κατείχε η φανέλα του Μπέιμπ Ρουθ, εκ των κορυφαίων παικτών στην ιστορία του μπέιζμπολ, η οποία είχε πωληθεί τον Ιούνιο του 2019 για 5,2 εκατομμύρια ευρώ. Πλέον εκείνη του «Pibe d' oro» είναι η πιο ακριβή φανέλα όλων των εποχών, με τον Σίλτον να δηλώνει πως αισθάνεται σαν το τελευταίο κομμάτι της εκδίκησης και είναι χαρούμενος που δεν θα επιστρέψει στην Αργεντινή.

«Έχουμε το τελευταίο γέλιο. Είναι ποιητική δικαιοσύνη για την εξαπάτηση από εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Είναι η καλύτερη δουλειά που έχει κάνει ποτέ κάποιος ποδοσφαιριστής. Κανείς από εμάς δεν θα μπορούσε ποτέ να ονειρευτεί ότι θα άξιζε τόσο πολύ. Ήμουν αρχηγός εκείνη τη μέρα - ακόμα με πονάει. Το μόνο που με ενδιέφερε ήταν να κερδίσω το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να αλλάξω φανέλα με τον Μαραντόνα, αλλά κοιτάζοντας πόσο πούλησε, ίσως θα έπρεπε. Ο Χοτζ έβγαλε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων από τον Μαραντόνα που μας εξαπάτησε. Είναι μια περιουσία για αυτό που ήταν ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της καριέρας μου».

