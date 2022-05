Ορισμένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά ονόματα βρέθηκαν στην κηδεία του 54χρονου, Μίνο Ραϊόλα που «έσβησε» από βαριά ίωση και μόλυνση των πνευμόνων του...

Ο δημοφιλής και ιδιόρρυθμός ατζέντης, Μίνο Ραϊόλα, δεν κατάφερε να βγει νικητής από την ασθένεια που αντιμετώπιζε από τον περασμένο Ιανουάριο.

Αν και λίγο προτού «φύγει» είχε διαψεύσει ... πανηγυρικά την είδηση του θανάτου του που είχε πάρει μορφή ενός παγκόσμιου fake news, τελικά άφησε την τελευταία του πνοή το περασμένο Σάββατο, όντας μόλις 54 ετών.

Την Παρασκευή στην κηδεία του στο Μόντε Κάρλο έδωσαν το «παρών» ποδοσφαιρικοί αστέρες όπως οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Έρλινγκ Χάαλαντ, Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα (που βρίσκονταν στο πελατολόγιό του), Σεσκ Φάμπρεγας και άλλοι...

Football's biggest stars attended the funeral of Super agent Mino Raiola.



Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic and Gianluigi Donnarumma were all spotted at the funeral, which was held at the saint - Charles church in Monte Carlos. pic.twitter.com/Fv7irSNXQs