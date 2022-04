Χαμός με τις απαντήσεις στην ανάρτηση του Ραϊόλα: «Διαπραγματεύτηκε με τον θάνατο και κέρδισε»

Ρεσιτάλ στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση του Μίνο Ραϊόλα πως τελικά ζει...

Η είδηση με τον φημολογούμενο, όπως αποδείχθηκε, θάνατο του Μίνο Ραϊόλα προκάλεσε σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως το συναίσθημα αυτό κράτησε για λίγο... Και αυτό γιατί μετά το μπάχαλο που δημιουργήθηκε, ο πασίγνωστος μάνατζερ με ανάρτησή του στο Twitter ενημέρωνε πως ζει.

Η εξέλιξη αυτή, προκάλεσε ένα μικρό χαμό στα σχόλια κάτω από την ανάρτησή του, με τους χρήστες να τρολάρουν την όλη κατάσταση μιλώντας για διαπραγματεύσεις με τον θάνατο, για ρήτρα εξαγοράς και για VAR που έδειξε πως τελικά δεν πέθανε...

Δείτε τις πιο χαρακτηριστικές...

Έβαλε ρήτρα εξαγοράς με τον θάνατο

Bro made a buy back clause with death — Trey (@MCFC_Trey) April 28, 2022

Τώρα βγάζεις ψεύτικες φήμες για τον θάνατό σου; Γιατί; Για να κλείσεις καλύτερο deal για τον εαυτό σου με τον Θεό

So you are now faking death rumours?for what? to get better deal for yourself with God? — rum.rai (@evolution0rr) April 28, 2022

Διαπραγματεύτηκε με τον θάνατο και κέρδισε. Ο ατζέντης της χρονιάς

Bro negotiated with death and won



Agent of the year — EFON ALAAYE OF KADUNA (@hizeekyoung) April 28, 2022

O Πεπ Γκουαρντιόλα πηγαίνει πάνω από τον Μίνο Ραϊόλα και του ψιθυρίζει: «Δεν χρειάζεται να σου δίνουμε δικαιώματα υπογραφής πλέον.

Pep Guardiola going up to Mino Raiola and whispering "We don't need to give you agent sign on fees any more, you are no longer here".



Mino Raiola - pic.twitter.com/OcptRHXbOM



😭😭😭😭 — 🇦🇺⚽️S.\m⚽️🇦🇺 (@MelbourneBlokee) April 28, 2022

Ο Μίνο Ραϊόλα όταν άκουσε οτι η Σίτι προσπαθεί να γλιτώσει από την αμοιβή του ατζέντη για τον Χάαλαντ.

Mino Raiola when he heard City are trying to get rid of agent fee for Haalandpic.twitter.com/pZAvvHqXPw — Troll Football (@TrollFootball) April 28, 2022