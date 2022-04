Τι κι αν διανύει το 42ο έτος της ηλικίας του; Το τόπι δεν το ξεχνάει ο Ντιέγο Φορλάν, ο οποίος πρόσφατα βρήκε δίχτυα έπειτα από απευθείας εκτέλεση κόρνερ.

Ο Ντιέγο Φορλάν έκανε τρομερή καριέρα στα ευρωπαϊκά γήπεδα κυρίως με τα χρώματα της Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέγραψε μία από τις καλύτερες του σεζόν το 2009/10 έχοντας πετύχει 28 γκολ σε 56 εμφανίσεις.

Ο έμπειρος στράικερ αποτέλεσε και παίκτη-σύμβολο της Ουρουγουάης, αφού εκτός από ποδοσφαιριστής που κατάφερε να χτίσει όνομα στην Ευρωπή, έφερε επιτυχίες στη Σελέστε μετά από πολλά χρόνια. Πλέον αγωνίζεται στην Ολντ Μπόις στην Πανεπιστημιακή Λίγκα της Ουρουγουάης, με την οποία πρόσφατα έκανε ντεμπούτο και σκόραρε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ, αποδεικνύοντας ότι το τόπι δεν ξεχνιέται, ακόμα και στα 42...

Nothing to see here. Just 42-year-old Diego Forlán scoring direct from a corner during his university league debut in Uruguay.



pic.twitter.com/1rdVbzI0RW