H Πόρτο κέρδισε με 1-0 στην έδρα της Γκιμαράες και έγραψε ιστορία, καθώς πέτυχε ρεκόρ με αήττητο σερί 57 αναμετρήσεων στο πορτογαλικό πρωτάθλημα.

Ιστορία έγραψε η Πόρτο στο αποψινό (10/4) παιχνίδι κόντρα στην Γκιμαράες. Οι «Δράκοι» κέρδισαν με 1-0 και πέτυχαν ρεκόρ στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, καθώς διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα 57 παιχνίδια! Από τον Οκτώβριο του 2020 η ομάδα του Σέρτζιο Κονσεϊσάο μετράει 46 νίκες και 11 ισοπαλίες. Το προηγούμενο αήττητο ρεκόρ στην Primeira Liga άνηκε στη Μπενφίκα, η οποία το 1978 είχε μείνει «αλώβητη» σε 56 ματς. Η Πόρτο βρίσκεται στην κορυφή του πρωταθλήματος με 79 βαθμούς σε 29 αγωνιστικές, έξι περισσότερους από τη δεύτερη, Σπόρτινγκ.

Porto have set a new Primeira Liga record for the longest unbeaten run in the competition's history: WWWWWWWDWWDDDWDWWWWWWWDWDWWWWWDWDWWWWWWWWWWWWWWWWDWDWWWWW 57 games. 0 defeats. 🐉 pic.twitter.com/TWNGxzBzNa

If Porto avoid defeat at Guimarães this weekend, they will have the longest unbeaten streak in the history of the Primeira and break Benfica’s 44-year-old record.



They haven’t lost in the league since October 2020 — 56 straight matches. pic.twitter.com/Qo83CSRKAc