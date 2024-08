Για deal ανάμεσα σε Νότιγχαμ Φόρεστ και Πόρτο ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για τον Κάρμο κάνει λόγο ο Ρομάνο, ο οποίος συμπληρώνει πως ο Ανγκολέζος θα πάει δανεικός στον Ολυμπιακό.

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν πως η παραμονή του Κάρμο στον Ολυμπιακό θα προκύψει μέσω... Νότιγχαμ Φόρεστ. Μετά τους Πορτογάλους, σειρά πήρε και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έκανε λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ των Άγγλων και της Πόρτο.

Συγκεκριμένα στο δημοσίευμα τονίζεται πως η Φόρεστ ολοκλήρωσε το deal για το φιξ ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ ακόμα τέσσερα εκατομμύρια συμπεριλαμβάνονται σε μορφή μπόνους.

Αφού ο υψηλόσωμος στόπερ υπογράψει το συμβόλαιό πενταετούς διάρκειας με τους Άγγλους, στη συνέχεια θα παραχωρηθεί δανεικός στον Ολυμπιακό για τη φετινή περίοδο.

Το εν λόγω δημοσίευμα συμφωνεί με τα όσα ανέφεραν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι αποκάλυψαν τα ίδια ποσά για το deal, προσθέτοντας ωστόσο πως η Πόρτο θα διατηρήσει και ένα ποσοστό μεταπώλησης της τάξεως του 10%.

