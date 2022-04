Στα υπόγεια είναι η θέα

Πλήρες είναι το σημερινό πρόγραμμα, αλλά οι χαμηλότερες κατηγορίες κρύβουν ευκαιρίες που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες.

Ξημερώματα Σαββάτου, το ρολόι δείχνει ήδη 2:15. Οσο και αν η φωνή της Αγγελικής Νικολούλη από την τηλεόραση λειτουργεί σαν άλλη «Σειρήνα», το καθήκον καλεί. Ποιο είναι το καθήκον θα μου πείτε. Μα φυσικά το ξεψάχνισμα όλων των σημερινών παιχνιδιών μέχρι να ξεχωρίσουν οι πιο συμφέρουσες επιλογές μετά από εξονυχιστική σύγκριση στοιχηματικών .

Τα σύνεργα βρίσκονται στη θέση τους. Kingbet σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, σημειώσεις από τις προηγούμενες αγωνιστικές και ένας φραπές σκέτος (μερακλήδες όλου του κόσμου ενωθείτε). Τελικά, η ενδελεχής έρευνα κατέληξε σε δύο αναμετρήσεις, οι οποίες θα μας στρώσουν το... χαλί για το κέρδος.

Ξεκινάμε από τα χαμηλά και συγκεκριμένα τη λατρεμένη Super League 2 . Μια κατηγορία - όνειρο, όπου 34 ομάδες συμμετέχουν σε έναν ατελείωτο μαραθώνιο με έπαθλο μία, άντε δύο (αν τα πράγματα πάνε καλά στα μπαράζ) θέσεις στη SL1 της επόμενης αγωνιστικής περιόδου. Στην Ιεράπετρα , η τοπική ομάδα υποδέχεται τον Παναθηναϊκό Β’ . Οι γηπεδούχοι αποτελούσαν ένα από τα σύνολα που έπαιζαν ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά εδώ και δύο μήνες περίπου έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Βρίσκονται μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη και κάθε ματς από εδώ και πέρα είναι τελικός.

Πόσω μάλλον όταν στο πρόγραμμα υπάρχει συναπάντημα με ομάδα δίχως κίνητρο. Η δεύτερη ομάδα του «τριφυλλιού», όπως και οι υπόλοιπες αναλόγου χαρακτήρα (ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός) δεν μπορούν να προβιβαστούν αλλά ούτε και να υποβιβαστούν. Συνεπώς, τα παιχνίδια του στοχεύουν κυρίως στην ανάδειξη ελπιδοφόρων ποδοσφαιριστών για το αντρικό τμήμα. Το γεγονός αυτό όμως καθιστά τον Παναθηναϊκό Β’ παντελώς αλλοπρόσαλλο. Αυτό απέδειξε κόντρα στην ουραγό Ζάκυνθο (1-1 εντός), αυτό αναμένεται να γίνει κόντρα στον γεμάτο μεσοεπιθετικά ΟΦΙ, με τον Στάικο Βεργέτη να υπολογίζει εκ νέου τους χαφ Νεκούλ (13/6) και Μεσσιδόρο (23/6). Στο 1.82 ο άσος, ο οποίος δέχεται πονταρίσματα τις τελευταίες ώρες και υποχωρεί.

Αφήνουμε την πανέμορφη Κρήτη (μέχρι να ασχοληθούμε ξανά μαζί της από Δευτέρα βράδυ που θα δούμε Σασμό) και φεύγουμε καρφί για Αγγλία. Μην μου πείτε πως περιμένατε να ασχοληθούμε με Πρέμιερ. Αυτά τα αφήνουμε στους mainstream. Αυτή εδώ η στοιχηματική γωνιά θα κάνει βουτιά στις χαμηλότερες κατηγορίες. Πιτέρμπορο εναντίον Μίντλεσμπρο στα πλαίσια της 40ής (θεωρητικά, καθώς υπάρχουν στο πρόγραμμα μέχρι το τέλος πολλά εξ αναβολής παιχνίδια) αγωνιστικής της Τσάμπιονσιπ . Οι γηπεδούχοι έσπασαν το... ρόδι για το νέο έτος, αφού πανηγύρισαν το πρώτο διπλό τους μετά από τις 20 Οκτωβρίου (0-2-10 το ρεκόρ από τότε). Με το 3-1 επί της ΚΠΡ σημείωσαν το πρώτο τρίποντο ύστερα από πολύ καιρό με αποτέλεσμα να ξεφύγουν από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Εντούτοις, τα πράγματα όσον αφορά την παραμονή είναι πολύ δύσκολα. Αντιθέτως, βαίνουν εξαιρετικά για τη σημερινή αντίπαλό τους. Η «Μπόρο» βρίσκεται στην έβδομη θέση, έχοντας όμως λιγότερα παιχνίδια από τις ομάδες που «στρογγυλοκάθονται» στα... σκαλοπάτια 3-6 που οδηγούν στα πολυπόθητα play off. Με άλλα λόγια κρατάει την τύχη στα χέρια της. Οφείλει όμως να «καθαρίσει» τις υποχρεώσεις με υποδεέστερους συλλόγους, όπως ακριβώς συμβαίνει και σήμερα δηλαδή. Είναι ξεκάθαρο πως από τη μέρα που ανέλαβε τα ηνία της ο Κρις Γουάιλντερ η Μίντλεσμπρο μεταμορφώθηκε προς το καλύτερο.