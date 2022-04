Ποιος είπε ότι οι σκύλοι δεν έχουν και αγαπημένη ομάδα; Ο σκυλάκος που έγινε viral τις τελευταίες ώρες πανηγυρίζει σαν τρελός για το γκολ της Φλουμινένσε!

Αυτά τα τετράποδα έχουν τόσα συναισθήματα και τέτοια καρδιά, που μπορεί να χωρέσει ακόμα και μια ποδοσφαιρική ομάδα...

Ένας υπέροχος σκυλάκος έχει γίνει viral, καθώς ντυμένος με τα χρώματα της Φλουμινένσε παρακολουθεί στην τηλεόραση το ματς με την Φλαμένγκο και κοιτώντας σχεδόν με... αγωνία τη φάση που εξελισσόταν, τρελάθηκε και πανηγύρισε στο φινάλε το γκολ!

A dog who support Fluminense celebrating the 2-0 win against Flamengo pic.twitter.com/7dEn4feM0D