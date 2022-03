Χωρίς τον Μπουκαγιό Σακά προετοιμάζεται η Αγγλία για τα φιλικά απέναντι σε Ελβετία και Ακτή Ελεφαντιστού, καθώς ο επιθετικός της Άρσεναλ βρέθηκε θετικός στην Covid-19.

Θετικός στην Covid-19 βρέθηκε ο Μπουκαγιό Σακά, ο οποίος αποχώρησε από το «στρατόπεδο» της εθνικής Αγγλίας και επέστρεψε στο Λονδίνο για να αναρρώσει.

Έπειτα από τεστ που υποβλήθηκε ολόκληρη η αποστολή των Τριών Λιονταριών, ο επιθετικός της Άρσεναλ αποτέλεσε το μοναδικό κρούσμα και δεδομένα θα χάσει τις φιλικές αναμετρήσεις απέναντι σε Ελβετία και Ακτή Ελεφαντοστού.

Πάντως ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ δεν αναμένεται να προβεί σε νέα κλήση για να αντικαταστήσει τον νεαρό άσο και αντ΄αυτού θα στηριχθεί στους 24 ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του για τα επικείμενα ραντεβού.

Get well soon, @BukayoSaka87! 👊