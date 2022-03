Τσέφεριν: «Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Γιουβέντους νομίζουν ότι η γη είναι επίπεδη»

Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, μίλησε στην «Corriere della Sera» για τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία για την εισβολή της στην Ουκρανία, ενώ για ακόμα μια φορά αναφέρθηκε στην European Super League.

Συνέντευξη στην ιταλική «Corriere della Sera» παραχώρησε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. Ο ισχυρός άνδρας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ποδόσφαίρου αναφέρθηκε τόσο στις αθλητικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας ως συνέπεια της εισβολής στην Ουκρανία όσο και στο θέμα της European Super League, την οποία «μετονόμασε» σε «Terrible League».

Οι δηλώσεις του Αλεξάντερ Τσέφεριν:

Για τις κυρώσεις στον ρωσικό αθλητισμό: «Μεγάλωσα με τον πόλεμο και έμοιαζε πολύ με σήμερα: ένας πόλεμος μεταξύ αδελφών. Υποφέρουν αυτοί οι λιγότερο τυχεροί, ποτέ οι πολιτικοί. Κανείς δεν έκανε τίποτα στη Γιουγκοσλαβία, ήταν τρομερό. Ευτυχώς για εμάς τους Σλοβένους ο πόλεμος κράτησε μόνο 10 ημέρες. Δεν χρειάστηκε ποτέ να πυροβολήσω, αλλά όταν ήμουν 23 χρονών ήμουν στον κήπο με την οικογένειά μου. Ένας άντρας ήρθε και είπε, "ο πόλεμος άρχισε, πρέπει να έρθεις μαζί μου Αλεξάντερ". Μου το είπε και με στρατολόγησε.

Επιβάλαμε αθλητικές κυρώσεις στη Ρωσία και δωρίσαμε περισσότερα από 1 εκατομμύριο ευρώ σε παιδιά και πρόσφυγες της Ουκρανίας. Δεν επηρεαζόμαστε από πολιτικούς, αλλά η πολιτική είναι μέρος της ζωής και μπορούμε να την επηρεάσουμε, γιατί έχουμε την υποστήριξη πολλών ανθρώπων. Πείθω τις κυβερνήσεις να επενδύσουν σε υποδομές. Κάποιοι αρχηγοί κρατών ενδιαφέρονται για το ποδόσφαιρο, άλλοι λιγότερο. Ο Εμμανουέλ Μακρόν και Ρετζέπ Ερντογάν είναι οπαδοί, η Άνγκελα Μέρκελ επίσης. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν είναι λάτρης του ποδοσφαίρου, προτιμά άλλα αθλήματα. Οι κυρώσεις είναι απαραίτητες: δεν είναι πολιτική, αλλά ανθρωπιστική κρίση».

Για τη European Super League: «Εάν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρεί την UEFA μονοπώλειο τότε οι τρεις σύλλογοι (Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Γιουβέντους) μπορούν να παίξουν στη δικιά τους... UEFA. Γιατί θέλουν να μείνουν στη δικιά μας. Θέλουν να είναι εδώ και εκεί όμως το εκεί δεν υπάρχει είναι ένα μεταφυσικό μέρος. Νομίζω πως πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Ας σταματήσουμε να την αποκαλούμε Super League και ας την λέμε όπως είναι: Τerrible League».

Σε ερώτηση για τη Γιουβέντους και τον Αντρέα Ανιέλι ο πρόεδρος της UEFA δεν θέλησε να προφέρει το όνομα του και απάντησε: «Η UEFA και η Γιούβε είναι δύο θεσμοί: θα έχουν πάντα σωστές σχέσεις. Δεν θέλω να πω λέξη για το άτομο που ανέφερες: είναι παρελθόν».

